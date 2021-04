Demandan revisar destino de dinero no entregado a ancianos (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de abril. Especialistas y senadores de la República consideraron que se debe dar un seguimiento puntual a los casi 10 mil 862 millones de pesos que la Secretaría de Bienestar no entregó a los adultos mayores por diversas causas y, destacaron la importancia de bancarizar los programas sociales para tener mayor control de los mismos y agilizar su dispersión para evitar corrupción.

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Horacio González, consideró que la Auditoría Superior de la Federación, debe revisar “qué es lo que está pasando en Bienestar, particularmente con el cumplimiento de estos programas sociales. Lo que ya quedó claro es que hay un subejercicio, que no sabemos dónde están esos 11 mil millones”, refirió.

Mientras que el también panista, Julen Rementería, consideró necesario saber hacia dónde fueron destinados los recursos, “es algo que se tiene que saber, se nos tiene que decir necesariamente. Y quién lo tiene que decir, bueno, pues tendría que ser a través de las instancias, digamos, del INAI, para poder tener acceso a la información, para poder estar en condiciones de saber cuál fue el nuevo destino”.

Consideró que el gobierno tiene un desorden y mala planeación, “cómo es posible que en uno de los programas insignia tengas un tema de un subejercicio de casi 11 mil millones de pesos. Con toda la necesidad que hace falta en nuestro país para muchísimas personas, resulta que en este Gobierno se dan el lujo de subejercer nada más y nada menos que 11 mil millones de pesos, eso es terrible”, condenó.

De acuerdo con Edgar Ortiz Arellano, académico y politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para dar seguimiento al dinero que se otorga a los beneficiarios, deben bancarizar los programas sociales.

Lo que se debe evitar -dijo- es que los adultos mayores tengan problemas para cobrar su pensión universal que otorga el gobierno federal, “la verdad es que si se hacen transferencias electrónicas y todo el sistema estuviese mayormente bancarizado, tendría mucho mayor control”, indicó Arellano.

Por su parte Gustavo López Montiel, Profesor de la escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey indicó que el dinero en efectivo es complicado en los programas sociales, pero el gobierno prefiere incluirlo porque así es más fácil controlar el pago e incorporar a personas a redes clientelares.

“Me parece que es -en buena medida- el resultado de un conjunto de prácticas que se dan en el contexto de este programa social, cuyo fin es la configuración de clientelas electorales, y por otro lado el manejo de efectivo siempre lleva necesariamente a la configuración de redes de corrupción, en buena medida porque el dinero está ahí y muchas personas se ven atraídas precisamente”, advirtió.

En su edición de ayer, 24 HORAS publicó que en los dos años y dos meses de operación en el actual Gobierno de la pensión para adultos mayores, programa insignia de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Bienestar retornó a la Tesorería de la Federación 10 mil 862 millones de pesos, porque no se logró entregar el apoyo por diversas causas.

Ancianos entrevistados reportan complicaciones para tener el apoyo, porque no hay un día fijo para el pago, sobre todo en el caso de quienes lo reciben en efectivo; las personas que cobran con este método representan 42% de los beneficiarios.

DETECTA ASF ANOMALÍAS EN PROGRAMA

Un monto de 992 millones de pesos por aclarar, pagos a beneficiarios no detectados en el padrón, entrega de apoyos a personas fallecidas o pagos dobles y un padrón de beneficiarios sin actualizar; son algunas de las anomalías reportadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizadas al Programa de Pensión de Adultos Mayores en el primer año de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la auditoría de cumplimiento realizada por la ASF a la Cuenta Pública de 2019, se identificaron deficiencias de control en la supervisión del pago de pensiones a la población beneficiaria, por lo que se determinaron importes por aclarar o recuperar a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondientes al pago de pensiones por 992 millones 680 mil pesos.

Detalla que se hicieron pagos a 77 mil 117 beneficiarios de los que el padrón de beneficiarios carece de la Clave Única de Registro de Población, “por lo que no se presentó evidencia documental y normativa que motive y justifique la falta de integridad de los datos de identificación de dichos beneficiarios”.

Además, 511 beneficiarios recibieron doble pensión, lo que significó una erogación de un millón 836 mil pesos; en tanto 6 millones 308 mil pesos no cuentan con evidencia documental que acredite la procedencia del concepto “Pago de Marcha” correspondiente a 4 mil 948 beneficiarios.

También detectaron el ejercicio de 872 mil pesos de los que se pagaron 234 pensiones cuyos beneficiarios fallecieron entre los años de 1977 y 2018, por lo que no debieron formar parte del padrón de beneficiarios pagado del ejercicio 2019, y se identificaron 13 mil 148 apoyos devengados en 2018 de los que el ente fiscalizador tramitó su pago con recursos de 2019, en contravención de las disposiciones normativas.

“Con base en los resultados de la muestra revisada, la ASF infirió, con un 95.0% de confianza, que no se acreditó el pago de la pensión a entre el 71.3% y el 81.3% de 837 mil 427 beneficiarios”.

LO RECURSOS NO SE ETIQUETAN.- HERRERA

Tzuara De Luna

Al ser cuestionado sobre los apoyos no entregados a los adultos mayores, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que los recursos que no son utilizados se regresan y se usan para fondear el presupuesto del país, sin embargo, señaló que no son etiquetados para un bien específico.

“Si hay recursos no utilizados se devuelven, regresan al presupuesto y se utilizan…Los recursos no utilizados no son etiquetados para bien específico”, expresó el funcionario en conferencia a petición de 24 HORAS.

Sobre los 10 mil 862 millones de pesos que fueron regresados al erario porque no fueron entregados a los adultos mayores en dos años,dijo desconocer la cifra.

“Desconocía estas cantidades, habrá que checarlas…Podemos checar los números con precisión, pero en todo caso si son devueltos a las arcas, forman parte del presupuesto general”, aseguró.

Agregó que el año pasado, cuando la pandemia inició, la dependencia adelantó el pago de estos recursos que se dan por medio de la Secretaría de Bienestar.

24 Horas

Compartir