Delirio de Persecución: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de agosto. Ya salió López Obrador con la misma cantaleta: la captura del Mayo Zambada no fue nada más involucrar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, “sino al titular del Ejecutivo y seguir con la misma campaña de narcopresidente.”

El delirio de persecución se agudiza conforme se acerca la hora de su retiro formal. Le quedan sólo 49 días en Palacio Nacional, pero él sigue viendo conspiradores en su contra por todos lados

En la mañanera de ayer, el presidente avaló la versión de que Rocha estaba en Los Ángeles, California, el día de la captura del capo.

Respondió con un “quién sabe” a la pregunta sobre si cree en la versión de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México , en el sentido de que no hubo intervención de agentes, ni dinero de ese país, en el operativo que llevó a la captura de Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán López.

***

El daño está hecho. En adelante, el sinaloense Rubén Rocha cargará el estigma de narco gobernador. Le cayó encima la maldición del “Mayo”, quien fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad, según la carta que el capo escribió.

El gobernador de Sinaloa ya no siente lo duro sino lo tupido. Ahora resulta que nadie le informó que el comandante de la policía de investigación, José Rosario Heras López, era, al mismo tiempo, el jefe de seguridad del capo.

El comandante y otro guardaespaldas de Zambada están desaparecidos, quizá ya muertos.

Al igual que su líder, Rocha reparte culpas:

“La Fiscalía no depende de mí. La policía ministerial pertenece a la Fiscalía… a mi nadie me lo había informado. Mal hecho, se tienen que tomar medidas al respecto”, dijo.

A eso agréguele que El Mayo balconeó en EUA que le dijeron iba a una reunión, organizada por Joaquín Guzmán López, con el gobernador Rocha, y con el ex rector de la UAS, y con Héctor Melesio Cuen, diputado federal electo del PRI, asesinado el día del secuestro del capo, para decidir quien se queda en la rectoría de la Universidad.

El caso lo atrajo la FGR. La investigación es por posibles delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro y traición a la patria.

¿Y la desaparición forzada? ¿Y el posible homicidio de los dos escoltas de Zambada no lo van a investigar? Son preguntas.

***

La DEA ofrecía 15 millones de dólares a quien diera información que condujera a la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa. El propio capo declaró que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo.

¿El cobro de la recompensa habrá sido parte de la negociación junto con el cambio del lugar de resguardo de su hermano Ovidio a quien sabe dónde?

¿No estará Ovidio en la lista de testigos protegidos de EUA?

La respuesta no la tiene AMLO. No fue informado por las autoridades de Estados Unidos del operativo. Al presidente lo hicieron a un lado. No lo dicen, pero no hay confianza. Fue un asunto entre cárteles de la droga, evadió el embajador Ken Salazar.

***

Al más puro estilo de la dupla Putin-Maduro, y como si les sobraran los perfiles de alto nivel, fue anunciada la expulsión del senador electo, Manlio Fabio Beltrones, de la bancada tricolor en la Cámara alta.

“La determinación se basa en la gravedad de las acciones del senador Beltrones, las cuales han atentado de manera significativa contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido”, dice el comunicado del grupo parlamentario del otrora partidazo.

Y como si necesitara permiso, el texto agrega que Manlio queda en libertad de unirse a cualquier otro grupo parlamentario y anuncia que el sonorense enfrenta diversos procedimientos de expulsión.

Beltrones respondió en su cuenta de X:

“Tengámoslo claro: Esta dirigencia reeleccionista no representa la unidad del PRI. El PRI de Alito, debiendo ser formal, se ve marrullero y mezquino con los suyos, y pequeño ante la sociedad.

“Es tan ilegal la Asamblea del PRI, como cualquier intento de represión en mi contra y de todo militante. Excluirme del grupo parlamentario en el Senado es una decisión unilateral y arbitraria”

Beltrones va a esperar el resultado de las denuncias interpuestas ante el INE y el TEPJF para resolver sus siguientes pasos.

Los comunicados de PRI confirman también que Manuel Añorve se queda en la coordinación de la bancada de PRI en el Senado; y Rubén Moreira en San Lázaro.

Manlio ironizó en su cuenta de X sobre la reelección de Alito:

“Ahora que algunos quieren poner de moda la ´reelección´ y el ´continuismo´, ante la posibilidad de que en México prevalezca la desunión les comparto:

“Lázaro Cárdenas escribió un apartado dedicado a la no reelección en sus apuntes de 1949 y 1950 en los que sostenía que fue una conquista histórica de la Revolución Mexicana:

“El reeleccionismo no tiene aún la fuerza de opinión suficiente para practicarse democráticamente en nuestro país. Pero si los hombres que están en el poder participan en la reelección, le harían un grave daño a la nación.”

FIN.

