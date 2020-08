Del video del hermano: Ley de Herodes (09:16 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. !Qué asco López Obrador! Tan ratero es uno que roba poco o mucho. Ayer, el sitio Latinus de Carlos Loret de Mola exhibió a su hermano Pío corrompido por David León, entonces operador del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Según hoy, en su monólogo en la mañanera, el mesías aseguró que el video es por molestia de sus adversarios y a diferencia del de Lozoya, no lo difundió en la mañanera.

Y, todavía más, acepta que recibió dinero ilícito “Estos recursos se utilizaban para la gasolina, el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento. David León contribuía consiguiendo esos fondos. La gente depositaba en Banorte, y yo obtenía mi sueldo de esa forma”, asegura Pío López Obrador, hermano del Presidente, recibió dinero en efectivo en 2015, envuelto en bolsas y sobres.