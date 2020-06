Del contagio a modo: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de junio. El 4 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las medidas para evitar un contagio de Covid-19; recomendó mantener la sana distancia, el aseo, comer saludable, estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar y no traicionar, “eso ayuda para que no dé el coronavirus”.

El mesías quizás no se ha dado cuenta que muchos de esos rateros, traicioneros y mentirosos están dentro de su gabinete como Ricardo Peralta subsecretario en la Segob, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Irma Sandoval, secretaria de la Función Pública y Zoé Robledo, titular del IMSS que reportaron haber dado positivos a coronavirus.

Los cuatro sin uso de mascarillas, sin protocolos de protección, parte de un gabinete que nunca se tomó en serio la pandemia, lidereados por el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell el segundo lugar en irresponsabilidad, porque el primero se lo lleva el presidente. Los cuatro que acudieron a las instancias privadas y no a las públicas donde todo es un desorden, hay falta de insumos, de medicamentos y donde los enfermos claman por ayuda.

Por cierto, Latinus destapó que un consorcio de 23 empresas de la familia Robledo ha recibido en este sexenio contratos del IMSS, que dirige el recién contagiado Zoé Robledo, del Banco del Bienestar y del gobierno de Puebla.

Y luego de esta investigación de un supuesto conflicto de interés, el director del IMSS resulta positivo al Covid-19 y se ausenta.