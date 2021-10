Del basurero: Ley de Herodes (08:06 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de octubre. Oaxaca amanece otra vez hundida en la basura y en los bloqueos del personal de limpia a quienes el edil morenista Oswaldo García Jarquín no les ha dado la cara. Al contrario los ha tratado de holgazanes. Ayer, le fueron a arrojar los desechos de un camión completo a su casa. En la capital todos se conocen y por supuesto ubican al peor edil de la entidad a quien el mismo Andrés Manuel no le vio los tamaños para que se reeligiera, al contrario la mano del mesías se inclinó por el ex rector Francisco Martínez Neri quien también nada de muertito. Al presidente municipal actual se le ocurrió la brillante idea de alquilar los camiones recolectores a empresarios privados y resulta que nunca les pagó. Tampoco ha saldado deudas con proveedores ni con los pocos medios de comunicación. Como él, su vocero dejó de contestar las llamadas desde hace tiempo, creen que son invensibles y que no hay memoria.

Alejandro Murat dijo ayer que les pagó por anticipado 20 millones de pesos para saldar cuentas y que ni el edil, ni su cabildo se ponen de acuerdo en cómo bajar los recursos, en otras palabras que asuma su responsabilidad ante la ciudadanía.

De acuerdo al PAN -que ayer emitió comunicado- son 1,500 trabajadores que laboran en el servicio de barrido y recolección de basura quienes ayer a través de 17 bloqueos mantuvieron a los oaxaqueños a su merced, pero al parecer no hay ni habrá solución y la visitada ciudad de Oaxaca mostrará la verdadera cara de suciedad con 900 toneladas de desechos en las esquinas de las calles.

Mientras el problema se iba agudizando García Jarquín paseaba en Las Vegas con su familia, despreocupado, ya que heredará el conflicto al contador que ya se prepara para gobernar junto con los morenos una capital llena de baches, manifestaciones, bloqueos, ausencia de obras, deudas, etc. !Buena suerte!, la necesitará.

***

