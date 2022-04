Del 20 al 23 de abril niños y jóvenes oaxaqueños disputarán la IV Copa Chapus 2022 (15:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 13 de abril. Con ocho categorías de competencia y juegos tanto para la rama femenil como varonil, del miércoles 20 al sábado 23 de abril en diversas sedes, se disputará la cuarta edición de la Copa Chapus 2022.

El coordinador general de la IV Copa Chapus, Joel Enrique López Hernández, señaló que el proyecto se encuentra diseñado para que los niños puedan convivir y competir con futbolistas de otras regiones. La nueva edición tendrá la opción de que los niños y jóvenes se proyecten al sector profesional, por lo que se reclutará a los jugadores con las mejores aptitudes para brindarles más adelante la oportunidad en la Liga del Balompié Mexicano.

Las sedes confirmadas para jugar la cuarta Copa Chapus 2022, son las siguientes: el estadio Independiente de San Jerónimo Tlacochahuaya, Zaachila, Tequio, Alfombra Verde, el Complejo Dragones, Mitla y el Polideportivo. La fecha límite de inscripción es el miércoles 13 de abril, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 506 11 23.

Al registrarse adecuadamente, los equipos participantes obtienen el kit de bienvenida para entrenadores, la oportunidad de formar parte en las visorías de equipos profesionales, tanto de la Liga MX como de la LBM, servicio médico, hidratación, balón oficial, duelo de porteros.

Por otra parte el miércoles 20 de abril en el estadio Independiente de Tlacochahuaya, se realizará el segundo duelo de arqueros, el cual convoca a las categorías sub 5 infantil menor, sub 7 y 9 infantil mayor, sub 11 y 13 juvenil menor, sub 13, sub 15 y 17 juvenil mayor, así como sub 17 juvenil mayor femenil. El costo para el público es de $50 pesos y gratuito para los participantes de la Copa Chapus.

