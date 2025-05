“¡Dejen de matar!”: Iglesia rechaza diálogo y mediación con el narco (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo. La Arquidiócesis Primada de México rechazó algún tipo de diálogo con el narco y le exigió que “ya dejen de matar”.

Este martes, en conferencia de prensa, monseñor Francisco Javier Acero, a la par de condenar el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor, respectivamente de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lanzó la exigencia de la Iglesia Católica al crimen organizado.

“Con el crimen organizado no se puede dialogar cuando hay sangre por medio no se va a dialogar (…) con asesinos no se puede dialogar y desde aquí, si hay que ponerse de rodillas como lo dije en la Catedral de México en el mes de marzo para que dejen de matar me pondré y nos pondremos los obispos de rodillas, pero desde aquí les decimos basta ya lo dijimos los obispos de México en uno de los mensajes y lo volvemos a repetir basta ¡ya dejen de matar!”, señaló el prelado.