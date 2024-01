“Deje de tomar a broma la seguridad”: Xóchitl Gálvez envía carta a AMLO (11:46 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de enero. “Deje de reírse de la gente, no se burle de las víctimas, no criminalicé a los jóvenes (…) deje de mentir diciendo que no hay problemas, no invente los datos, pero, sobre todo, deje de tomar a broma la seguridad”.

Se lee en la carta que este 1 de enero, la precandidata única del Frente Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para pedirle que en sus últimos 9 meses de gobierno se “dedique a gobernar”.

La misiva publicada en su cuenta de X (@XochitlGalvez) la precandidata única de la alianza PAN, PRI y PRD está fechada este lunes desde Texcapilla, Estado de México en donde hace unas semanas, pobladores se enfrentaron con presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana, situación que cobró la vida de al menos una decena de personas, entre habitantes y presuntos delincuentes.

Gálvez Ruiz señala que le escribe a López Obrador desde esa comunidad debido a que ahí, tras varias semanas de los hechos violentos es:

“Uno de los muchos municipios que han sido abandonados a su suerte por usted, y dónde hasta el día de hoy 14 personas siguen desaparecidas”.

Por ello es que en su carta de inicio de año 2024 solo le va a hablar al mandatario sobre seguridad, ya que en sus recorridos por México -señala- ha podido constatar que no hay municipio en el que la gente no tenga miedo; de ahí que le reclame al titular del Ejecutivo que:

“La situación no está para chistes, y los problemas no se solucionan con refranes. los mexicanos tienen miedo (…) Los asaltos, robos, violencia, extorsiones, el derecho de piso, ‘los levantones’… se sufren todos los días”.

Y dado que -continúa su documento- el presidente López Obrador no le importan los miedos y preocupaciones del pueblo, la precandidata panista-priista-perredista subraya que:

“Los mexicanos merecemos un gobierno sensible que escuche u diga la verdad. Merecemos un gobierno que enfrente los problemas”.

