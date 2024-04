Debate para el olvido: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de abril. Me formo en la fila de los que piensan que no hubo ganadora o ganador en el primer debate entre candidatos (as) presidenciales.

Fue un intercambio verbal mediocre. No hubo claridad en las propuestas, pero sí mentiras. Prevaleció el autoelogio, los ataques personales, las preguntas sin respuesta.

El rígido formato, la pésima producción, el manejo del reloj, tampoco ayudaron. Es, sin duda, el peor debate entre presidenciales.

Los candidatos debatieron en el INE sobre educación y salud, transparencia y lucha contra la corrupción; grupos vulnerables y violencia contra las mujeres.

¿Quién ganó? La mayoría de las encuestas relámpago dicen que Claudia Sheinbaum.

El País publica una medicion “flash” de Enkoll que da la victoria a la candidata del oficialismo con el 48 por ciento de la preferencia efectiva, contra 25 por ciento para Gálvez y 10 por ciento Máynez.

Otra encuesta relámpago de Demoscopía Digital da también ganadora a Claudia con el 64 por ciento de la preferencia. Xóchitl obtiene el 28 por ciento y Máynez el 8 por ciento.

El Financiero sintetiza: “A Sheinbaum no le metieron muchos goles.”

***

La candidata oficialista, sabedora de que va adelante en las preferencias electorales, evadió las preguntas capciosas de Xóchitl Gálvez.

Ejemplo: en el bloque sobre corrupción evadió responder si investigaría los supuestos negocios de los hijos del presidente y a sus amigos: Casa Gris, balastro de mala calidad…

A Xóchitl se le vio nerviosa y enojada. Privilegió el ataque sobre las propuestas. Se le fue la oportunidad de acortar distancias.

Del emecista Álvarez Máynez sólo se recordará su sonrisa congelada. Fue propositivo, pero quedó rebasado por la cofrontación entre Xóchitl y Claudia.

***

En primera fila de los invitados al primer debate entre candidatos (as) presidenciales estaban, en la zona de Morena, Mario Delgado, Omar García Harfuch y Adán Augusto López Hernández.

A Ricardo Monreal le asignaron un lugar atrás de Javier Corral. Marcelo Ebrad no asistió. “Está saliendo de la influenza”, nos dicen sus colaboradores.

El excanciller, sin embargo, subió a X, un comentario en el que afirma que Sheinbaum “salió airosa en el debate.”

Las conclusiones se las dejo a los lectores.

***

Nos cuentan que en la zona de invitados estaba también el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Martínez. El hombre se dijo preocupado por la falta de claridad en las propuestas de los tres aspirantes sobre el combate a la corrupción.

“No se entiende el fenómeno de la corrupción y el daño que le hace a la sociedad. Eso claramente es un obstáculo para abordarlo como un problema que afecta la vida institucional de nuestro país y la calidad de vida de las personas”, aseveró Alcalá.

***

Al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, le han hecho la vida de cuadritos por el caso del asesinato de Ariadna Fernandez, una joven encontrada muerta en la autopista La Pera-Cuautla en 2022.

La Fiscalía de la CDMX, encabezada entonces por Ernestina Godoy, lo acusa de encubrir el feminicidio, ocurrido en 2022.

A Uriel lo metieron al bote en septiembre del 2023 por retraso en la impartición de justicia y encubrimiento. También por ser “auxiliador” en el caso Ariadna.

Fue liberado y reaprehendido por la fiscalía de Morelos, esta vez por tortura en agravio de Luis Alberto, alias “El Diablo.”

Se lo llevaron al penal del Altiplano –antes Almoloya– donde encierran a los delincuentes más peligrosos.

Salió mes y medio después, luego de que un juez federal le otorgara su cuarto amparo.

Pero ayer, el Poder Judicial de la Ciudad de México decretó el sobreseimiento de la causa contra Carmona Gándara por presunto retardo de justicia

El bufete de abogados, que encabeza Gabriel Regino, distribuyó un comunicado en el que afirma que la Fiscalía de Justica capitalina quedó en evidencia.

“El sobreseimiento de la causa principal dictado ayer demuestra de manera contudente e irrefutable que el titular de la fiscalia de Morelos, don Uriel Carmona Gándara”, dice el comunicado.

Y asegura: “jamás cometió delito alguno, jamás encubrió ningún feminicidio y todo obedeció a una desafortunada intención de carácter netamente político.”

El despacho de Gabriel Regino, ex colaborador de AMLO, asevera que con esta resolución se confirma la libertad aboluta de Uriel Carmona.

“Queda en manos de su defensa la realización de acciones en contra quienes participaron en la utlización de las agencias de justicia de forma delictiva”, remata el despacho.

Con esa decisión queda prohibido reabrir investigaciones sobre el supuesto encubrimiento del feminicidio de Ariadna.

FIN.

