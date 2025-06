¿De quién es la mano que mece la cuna en EU?: Víctor Sánchez Baños (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de junio.

¿De quién es la mano que mece la cuna en EU?

Infiltrados palestinos y venezolanos

Con banderas mexicanas, crean caos

Esos manifestantes no son compatriotas

Izquierda apoya el caos en Los Ángeles

Morena, Demócratas y un hijo de AMLO

Trump, la encrucijada; caos o represión

Financiera CAME, ¿con cargos penales?

Fenomenal fraude contra miles de socios

Annie Prado, reconocimiento científico

Carretera Palenque-Ocosingo, de ERA

COCACOLA deja morir a un trabajador

De todas las virtudes, la más difícil y rara es la justicia. Por cada justo se encuentran diez generosos.

Franz Grillparzer (1791-1872) Dramaturgo austriaco.

¿Quién paga y cuánto cuestan las operaciones de Morena en Estados Unidos? ¿Para qué sirve el financiar a cientos de personas que viven allá, sin ser ciudadanos estadounidenses, cuyas actividades políticas sin ilegales? ¿Por qué actúan como células guerrilleras sin líderes visibles; en la clandestinidad? ¿Joe Biden fue permisivo con López Obrador o lo incitó? ¿Estuvo el partido oficial mexicano involucrado en la movilización en contra de la política migratoria de Trump en Los Ángeles, de los últimos días? ¿Por qué simpatizantes palestinos están en los desmanes usando banderas mexicanas? ¿Por qué abren la agenda woke para apoyar a Kamala Harris?

Por si fuera poco: ¿Por qué José Ramón López Beltrán, apoya a esos grupos anti Trump?

Desde el domingo por la noche, en el despacho de la presidenta Claudia Sheinbaum se encendieron las alertas. Extranjeros, venezolanos, palestinos y simpatizantes de la izquierda internacional que va contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usaban el movimiento contra las redadas de la policía de Migración de EU, ICE, para crear inestabilidad en un estado gobernado por Gavin Newson, demócrata y provocar a la Guardia Nacional.

Fue el momento, nos dicen, en que ordenaron que los grupos de Morena en Estados Unidos se replegaran e incluso que en las movilizaciones usen las banderas de EU y evitar que tanto los mexicanos de bien y que acatan las leyes estadounidenses no puedan ser víctimas del sentimiento antimexicano que tienen grupos racistas.

Incluso el nuevo embajador del vecino, Ronald D. Johnson, dijo en un pronunciamiento lo que refleja el sentimiento de la Casa Blanca, los manifestantes no representan a México. Y, eso es muy cierto.

Son muchas las interrogantes, pero hay hechos contundentes y muchas sospechas de actos ilegales en México y Estados Unidos del partido de gobierno, Morena, en la política internacional.

Tras la desaparición de algunos consulados y, en especial, de la estructura de defensa a migrante en la Unión americana, que actuaban al amparo de la embajada y los consulados oficiales, con el gobierno de López Obrador, esos espacios los llenaron “cónsules” sin cartera, pero con mucho dinero.

Ellos, desde allá, sirven para atacar a críticos del gobierno de MALO y de Morena; para recibir a funcionarios mexicanos para darles manifestaciones de apoyo numeroso para aquello de la foto y para impulsar al voto, como ocurrió en el buque escuela Cuauhtémoc que tuvo un percance en Nueva York, recientemente.

Todo ello, con el beneplácito de los altos mandos de Morena, Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán. Es más, la familia del expresidente López Obrador, como José Ramón López Beltrán (@_jrlob__), donde señala “represivos hasta los dientes” a la GN de EU. Se vale comentarlo, pero es una señal de la familia real.

Pero vayamos a los lazos que han formado en la Unión Americana. De acuerdo con el New York Post, La organización Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), con fuertes lazos con la administración del presidente Biden, organizó manifestaciones contra operativos del ICE, la policía de migración de EU, en Los Ángeles.

CHIRLA recibió aproximadamente 34 millones de dólares en subvenciones gubernamentales (federales y estatales) hasta 2023, lo que evidencia su capacidad de movilización política ligada al partido Demócrata.

De esa manera, se observa la participación de grupos sociales con vinculación al Partido Demócrata y apoyo claro de figuras demócratas, en particular, en el marco de protestas contra acciones de ICE y despliegue de la Guardia Nacional.

Aunado a ellos, se sospecha en EU, que hay lazos, lo que seguramente alertó a Palacio Nacional y pidieron calma, como lo hizo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, entre los detenidos son pocos mexicanos (la gran mayoría legales en EU). Son muchos venezolanos y colombianos. Estudian sus antecedentes penales.

A todo ello, el presidente Trump, se encuentra en una encrucijada: reprimir, poniendo en riesgo votos para la elección del 3 de noviembre del 2026, donde se juega otra parte de la Cámara de Representantes, en 435 distritos congresionales en 50 estados. Esto es mantener o perder el control Legislativo de los republicanos. California, aunque el gobernador Gavin Newson es demócrata, podría quedar definitivamente perdida.

Esto es lo que le importa a Trump. Gobernar con el Congreso en contra es muy arriesgado.

PODEROSOS CABALLEROS

CNBV: Bajo secreto de muchos candados, se llevó a cabo la reunión de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente. Se tocó el tema de CAME, otra entidad financiera cuyos directivos hicieron un desastre. No descartamos denuncias penales por fraude en la quiebra de esta histórica caja, contra sus directivos encabezados por Jorge Kleinberg Druker. Aún no encuentran la salida para disminuir las pérdidas totales de la Sofipo en contra de sus ahorradores. También caería la guadaña juzgadora contra socios y directivos como Oscar Juan Pfeiffer Schlittier, Pablo Coballesi Durand, Juan Carlos Hernaiz, Pablo Andrés Varela Bolaños, Eduardo Villa Avellos Martínez, Juan Pablo Hernández Virgil, Guillermo Matorell Nieto, Gustavo Manuel Ramírez Reyes, Bernardo Corona Osornio, Wilmer Guevara Gutiérrez, Nayeli Araid Vilchis Sánchez y Jonathan Durán Parras, todos ellos socios o directivos vinculados a la financiera. Veremos la información oficial. Ya interviene en el caso la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien se reunió con los altos mandos de la financiera CAME.

ANNIE PARDO: La doctora Aimie Pardo Cerno fue reconocida como la científica número uno en biología molecular en México por Research.com en 2025, ocupando el lugar 1,163 a nivel mundial. Profesora emérita en la UNAM, lidera investigaciones sobre enfermedades pulmonares fibrosantes. También recibió el Premio Nacional de Ciencias 2023 y es madre de la presidenta Claudia Sheinbaum.

ESTADO POR ESTADO

CHIAPAS: El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del senador Luis Armando Melgar, dio el banderazo de inicio de la autopista Palenque–Ocosingo, la emblemática “Ruta de las Culturas Mayas”. Es una ruta trazada desde el corazón en la Nueva ERA de Chiapas: preserva nuestra identidad maya, agiliza el tránsito turístico y facilita el acceso a salud, educación y mercados para nuestros pueblos originarios, señaló Melgar

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG), COCACOLA: COCACOLA: En días pasados, en redes sociales, se reportó el caso de un trabajador de Coca Cola, Fortino, quien tenía horarios extenuantes. Pidió permiso para hacerse unos estudios y se los negaron. Murió de un infarto mientras realizaba su trabajo. El presidente de Coca Cola México, Luis Felipe Avellar, ni en cuenta. La deshumanización de una empresa tan grande es reprobable y debe ser sancionada. No ha dicho nada sobre indemnizaciones por riesgos laborales. El primer acto de responsabilidad social es con sus propios empleados.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

