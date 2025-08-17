¿De qué murió Terence Stamp, el icónico general Zod de ‘Superman’? (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de agosto. El actor británico Terence Stamp, conocido mundialmente por interpretar al general Zod en las películas originales de Superman, falleció este domingo a los 87 años, según informó su familia en un comunicado. La familia destacó que Stamp deja “una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”.

Stamp nació en el este de Londres en 1938 y trabajó en diversos oficios antes de obtener una beca para estudiar en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas, donde compartió escenario con grandes como Michael Caine. Su trayectoria teatral le abrió las puertas del cine y, en 1962, protagonizó Billy Budd, película que le valió una nominación al Óscar como mejor actor secundario y marcó su salto a la fama internacional.

Trayectoria cinematográfica de Terence Stamp: de Billy Budd a Bernadette

A lo largo de su carrera, Terence Stamp participó en numerosos clásicos de la década de 1960, incluyendo Escándalo en las aulas junto a Laurence Olivier, El coleccionista, Modesty Blaise, superagente femenino y Poor Cow, primer largometraje del director Ken Loach.

Terence Stamp, actor de origen británico fallecido a los 87 años. / Foto: Especial vía Wikipedia

Aunque atravesó un periodo de películas menores a comienzos de los años 70, su carrera resurgió con su papel como general Zod en ‘Superman’ (1978) y en la secuela Superman II (1980), dirigidas por Richard Donner. Más tarde, en 1991, la directora española Pilar Miró lo eligió para interpretar a Darman en Beltenebros, basada en la novela homónima de Antonio Muñoz Molina.

En 1994, Stamp alcanzó un estatus de culto al protagonizar Las aventuras de Priscila, reina del desierto, interpretando a la drag queen trans Bernadette, junto a Hugo Weaving, Guy Pearce y Bill Hunter. Este papel consolidó su versatilidad y su capacidad de reinventarse en el cine contemporáneo.

Momentos clave de la carrera de Terence Stamp

1962: Debut internacional en Billy Budd, nominado al Óscar como mejor actor secundario.

Década de 1960: Participación en Escándalo en las aulas, El coleccionista y Modesty Blaise, superagente femenino.

1970s: Breve bache cinematográfico con películas menores.

1978 y 1980: Protagoniza al general Zod en Superman y Superman II.

1991: Papel de Darman en Beltenebros, dirigida por Pilar Miró.

1994: Interpreta a Bernadette en Las aventuras de Priscila, reina del desierto.

Otros hitos: Fue considerado para reemplazar a Seán Connery en James Bond, pero su propuesta “atemorizó” al productor Harry Saltzman.

Legado de Terence Stamp en el cine

Terence Stamp deja un legado cinematográfico diverso y duradero, que abarca desde el teatro hasta la televisión y el cine internacional. Su capacidad para interpretar villanos memorables como el general Zod, así como personajes complejos y entrañables como Bernadette, lo convierte en un referente de la actuación británica y global.

Su obra sigue inspirando a generaciones de actores y cineastas, y su influencia se siente tanto en el cine de superhéroes como en producciones artísticas y de culto. La noticia de su fallecimiento ha generado un reconocimiento mundial a su trayectoria y al impacto de sus personajes en la cultura popular.

