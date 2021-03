De los Solovinos de la Nación: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Resulta que algunos funcionarios dedican gran parte de su esfuerzo en producir libros, que no escribir.

Primero, fue Samuel Gurrión quien presentó “Nuestras Raíces”. Catálogo de Árboles Notables y Emblemáticos del Estado de Oaxaca”, impulsado por el Gobierno estatal a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso).

Ahora, y según un boletín “Con el propósito de dar a conocer las acciones encaminadas a mejorar la red estatal de caminos de la entidad, se logró la creación del libro digital “4 años Infraestructura Carretera, para un Mejor Oaxaca”, compilación que integra cuatro años de Gobierno en materia de infraestructura carretera”.

Resulta que el secretario de las Infraestructuras, Javier Lazcano Vargas y el titular de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), David Mayrén Carrasco no se quisieron quedar atrás y muestran sus prioridades durante esta pandemia.

***

!El colmo! El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) validó la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por Morena. El registro de la candidatura del morenista fue aprobada con seis votos a favor y uno en contra de la consejera Dulce Merary Villalobos, por lo que iniciará campaña hoy viernes.

***

Los Solovinos de la Nación ahora se dedican a censar a los extranjeros en Oaxaca. En los últimos días han recorrido algunos pueblos de Etla donde radican decenas de norteamericanos, canadienses y europeos dizque para verificar sus datos. A los residentes les piden su CURP, -muchos de ellos lo tienen y pagan impuestos en México- y los hacen llenar un cuestionario en donde les piden sus datos personales, e historial médico, esto según para que sean candidatos a la segunda dosis de la vacuna que no llega nunca. En esta área de Oaxaca -se trata de localidades conurbadas a la capital oaxaqueña- ni siquiera se ha iniciado el proceso de vacunación y ahora los enviados de Morena prometen lo que no pueden cumplir. Los extranjeros están extrañados y no saben que hacer. Los solovinos tocan en determinadas casas que ya ubicaron y los engañan con historias inverosímiles. No hay una razón válida para que los encuesten y les aseguren un lugar en la vacunación. Además, para qué necesitan los datos y con qué fin. Esto ha sucedido en San Pablo, San Sebastián y San Agustín. Lo extraño es que en los tres sitios, los adultos mayores se registraron en las oficinas del gobierno federal en los ayuntamientos como fue requerido por las autoridades municipales. ¿Entonces?

En el pasado Andrés Manuel López Obrador, llamó “solovinos” (nombre que se le da a un perro callejero) a los ciudadanos que votaron por Morena en las pasadas elecciones del 5 de junio.

Recordemos que en 2016, el líder de Morena lanzó un nuevo spot para radio y televisión llamado ‘Rebelión en la granja’, con el cual quiso hacer referencia al famoso libro de George Orwell, titulado de la misma forma, provocando sólo burlas por su equivocada analogía de la situación actual del país con una granja y dando a conocer que ni siquiera leyó el libro.

“Yo no odio, lo que quiero es que haya un verdadero cambio y así lo está entendiendo la gente, así lo entendieron muchos ciudadanos. (Fueron) 2 millones 500 mil ciudadanos, que yo llamo cariñosamente los solovinos, que sin ser acarreados fueron a darnos su apoyo, su respaldo”, dijo en un video publicado en su red social.

