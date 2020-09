De los otros datos: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de septiembre. El gobierno federal y el estatal aseguran que los contagios por Covid-19 van a la baja, la mala noticia es que siguen muriendo los amigos y conocidos y los mexicanos tenemos otros datos.

Ayer, perdió la vida Max Vargas Betanzos, un político priista de toda la vida quien empezó a tener síntomas de coronavirus 20 días atrás y que temía lo llevaran al IMSS porque aseguró iba a morir allí, y no se equivocó, murió a unas horas de haber ingresado al nosocomio de la avenida niños Héroes. El problema es que no admite a las personas con signos débiles, solo a las que llegan en muy mal estado para que pueda ser ingresados, aunque el director Zoé Robledo presuma lo contrario.

La pandemia sigue muy activa, tenemos que extremar los cuidados, porque el virus no respeta a nadie.

También murió el empresario Carlos Aguirre Gómez, ex Director General de Grupo Radio Centro (GRC). Al parecer su fallecimiento fue a causa del coronavirus. no lo conocimos, pero a diferencia de los soberbios de la 4T, somos solidarios con la pena de las familias de los muertos.

Es triste lo que ocurre, e indigna que el gobierno del mesías y el soberbio del subsecretario Hugo López Gatell no reconozcan sus errores en la conducción de la pandemia.

Esperamos que puedan dormir tranquilos y que no los persiga el karma, porque no es posible la falta de empatía con los que sufren , con los niños con cáncer, los agricultores de Chihuahua, con las mujeres que mueren, y con todas las injusticias de este gobierno.

Hay pocas personas que disfrutan de la muerte, como Guadalupe Josefina Tomás, quien se alegra al saber que las personas pierden la vida por cualquier razón, porque su envidia no le permite ser humilde y respetuosa.

La ley del karma es una interpretación energética de la ley física de causa y efecto, y asegura que cada individuo vive las consecuencias de sus propios actos, ya sean positivos o negativos. Se trata de un espíritu de justicia y equilibrio, así de simple.

Un abrazo a mi gran amigo Carlos Vásquezmellado quien encuentra grave en un hospital de la ciudad de Puebla. Sus amigos del Colegio Americano rezamos para que mejore. “Hay esperanzas Charlie, échale ganas”.

Se abrió una cuenta para recibir donaciones y apoyos:

Daniela Vazquezmellado Mayaudon

5579 0990 0971 5089

No. Cuenta: 3930 3283

La Catedral Metropolitana de México informa a los fieles que, por causas ajenas a la Iglesia, durante los días cercanos a nuestras fiestas patrias, no se podrá participar de los servicios religiosos en el recinto.

@Catedral_CdMx

El gobierno federal mandó a decenas de elementos de la Guardia nacional para enfrentar a los agricultores de Chihuahua. Esa es la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al reclamo legítimo de los mexicanos del norte del país.

Esto nos llegó al mail de ADnsureste:

“Hace poco leí que alguien preguntó.

¿Y ustedes agricultores que aportan a Chihuahua?

Para las personas que lo desconocen

Chile (primer lugar a nivel nacional)

Cebolla

Tomate

Cacahuate

Sandía

Melón

Repollo

Camote

Soya

Trigo

Triticale para forraje (carne leche)

Maíz para forraje y para elote

Alfalfa (carne-leche)

Sorgo forrajero (carne leche)

Lechuga

Brócoli

Coliflor

Acelgas

Rábanos

Pepinos

Calabacitas

Tomatillo

Nuez

Algodón

Cilantro

Orégano

Nopal

Son algunos de los cultivos que se producen en la región centro-sur del estado de Chihuahua.

¿Por qué se lucha contra la extracción de agua de las presas Boquilla y Madero?

Porque nuestro patrimonio depende de que esas presas tengan agua el próximo año. Cosa que si sigue la extracción no tendrán y no tendremos de que vivir. No solo viéndonos afectados nosotros si no también las personas que trabajan con nosotros, quien nos dan servicios y a quien consumimos productos (comercios en general)

Esa agua le pertenece a los agricultores no es para pagar tratados. Por eso la molestia.

Espero y las personas que no se ven afectadas por esta extracción al menos comprendan que la región centro sur si aporta alimentos a los chihuahuenses. Y si se les hacen caros créanme que se venden al costo en el campo.

Si ven un tractor moderno no fue un regalo. Es esfuerzo y dedicación de años y generaciones para llegar a tener buena maquinaria para poder ser eficientes y seguir en esta actividad subsistiendo.

Te agradezco lo compartas para que todo Mexico se entere!! No vamos a tener con que regar el próximo ciclo los pitonizos del presidente Amlo y la de Conagua dicen que lloverá pero no ha caído una gota y ni nubes se ven, tendremos hambre.

AYUDANOS COMPARTIENDO”.

