De los morenos: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. Mario Delgado, líder de Morena levantó las manos de Susana Harp y de Salomón Jara. Resulta que ambos son los buenos para la gubernatura.

De acuerdo al morenista “vamos a ganar el gobierno del Oaxaca porque el pueblo es sabio y no se equivoca al estar con Salomón”.

No le entendemos.

Resulta que al parecer Delgado ya le encomendó al senador Gabriel García la operación de la 4T para la campaña en Oaxaca, donde la favorita del oficialismo es la cantante Susana Harp. Y, donde AMLO lleva 2 años de campaña.

Y, ahora resulta que no, que el elegido es Jara, un operador de Ricardo Monreal.

Y, ¿Dónde quedan Esteva y demás? Es decir ¿sólo hay de 2 sabores en Morena?

Un grupo de periodistas de ciencia a través de un desplegado rechazaron las restricciones para el acceso a la información científica impuestas por el Conacyt en su Código de Conducta, y su constante negativa a proporcionar información sobre temas de interés público. Aquí les compartimos el texto.

!No insulte nuestra inteligencia presidente! Con la UNAM no se meta. Desde Palacio Nacional, AMLO aseguró que la UNAM perdió su esencia y que ya no forma a profesionales dedicados a servir al pueblo.

El presidente declaró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) perdió su esencia al defender proyectos neoliberales y que sus egresados ya no tienen una formación enfocada en servir al pueblo. “La UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo”, declaró el mandatario. En conferencia desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que la Máxima Casa de Estudios ya no forma a economistas, sociólogos, politólogos y abogados “como lo hacía antes”. Actualmente la máxima casa de estudios se encuentra en el puesto 83 del listado de las escuelas superiores mejor evaluadas ‘Raking de Empreabilidad de Graduados QS 2022’ de 550 instituciones alrededor del mundo.

