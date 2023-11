De los migrantes, damnificados, renuncias y los otros datos de la 4T: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. Desde ayer, procedentes de Chiapas, cientos de migrantes en su mayoría de países africanos, y de América Central arribaron a Oaxaca. Se calcula son parte de la caravana de los 5 mil que se dirigen a la Ciudad de México y luego continuarán caminando por las carreteras del país hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Los migrantes caminan por la carretera Panamericana y estarán en un centro de movilidad adaptado en la Santo Domingo Ingenio. Después en la ciudad de Juchitán serán transportados por 6 líneas de autobuses contratados por el Secretario General de Gobierno, Jesús Romero López para que los trasladen a la capital del país. El alcalde de Santo Domingo Ingenio, Germain Alvarado expresó que no cuentan con los servicios necesarios que posiblemente colapsen ante la llegada de este contingente y que lo que más angustia a la población son las condiciones sanitarias que puedan padecer estas personas.

!Qué soberbia e indiferencia del macuspano! Resulta que no recibió a los damnificados del huracán Otis en Palacio Nacional. Al contrario, giró orden para maltratarlos y cercarlos con policías enviados por Martí Batres. Los partidos políticos del PRI, PAN y PRD los escucharon, pero los Morenos, Verde Ecologistas y Petistas los ignoraron. Integrantes de la caravana “Acuérdate de Acapulco”, que aglutina a damnificados de dicho destino turístico, entregaron a los coordinadores del PAN, Jorge Romero, del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Espinoza, una solicitud para crear una “Comisión Especial para reconstruir Acapulco”. En conferencia de prensa, Evodio Velázquez, ex alcalde de Acapulco y vocero del contingente, defendió su causa y acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere minimizar una “tragedia terrible” que dejó cientos de muertos, y no sólo los 48 que reporta el gobierno federal. Ante una crisis sanitaria, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador: “fueron enviados por Xóchilt Gálvez y Acosta Naranjo” y los calificó de politiqueros. Terrible. Para tapar la caravana, y 6 días antes de su cumpleaños, el presidente armó a decenas afuera de Palacio Nacional, algunos incluso con mariachis y varios gritando “es un honor estar con Obrador”. !Qué asco! Los damnificados sólo pedían ser escuchados ya que el mesías no se ha dignado a recorrer la zona devastada por el fenómeno natural. Los acapulqueños se quedaron sin nada, sin apoyo y ni así reacciona la familia López. Por cierto, la no primera dama no ha tenido ni una palabra de aliento, al contrario. Esperemos que el karma llegue algún día a su hogar.

La renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó diversas reacciones entre constitucionalistas y legisladores, pues opinaron que no existen de por medio “causas graves” para tal dimisión, como lo establece la Constitución. En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro Zaldívar argumentó que su “ciclo en la Corte ha terminado”.

De aceptarse la renuncia, el presidente López Obrador deberá enviar una terna, la cual deberá ser aprobada con las 2/3 partes del Senado de la República.

Zaldivar confirmó que es un empleado de Palacio Nacional.

Sería bueno que las ministras Yazmín Esquivel y Loretta Ortíz siguieran el ejemplo Zaldívar.

Karla Quintana, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, confirmó que el motivo de su salida fue porque la intención de este gobierno es reducir la cifra de desaparecidos a través de un censo.

La ex funcionaria, denunció que el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), no es realizado por especialistas.

Advirtió que lo que se busca, es que las nuevas cifras de desaparecidos en el país se elaboren a partir de información inadecuada e incompleta.

La intención del gobierno federal, es reducir las cantidades totales de personas que se encuentran en calidad de desaparecidas, para minimizar el problema.

