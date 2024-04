De los candidatos: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de abril. El primer debate entre candidatos a la presidencia no resultó lo esperado. El formato del INE fue terrible. Las preguntas súper largas. Los “analistas” dicen que ganó Claudia, más bien creemos que nadie ganó. La candidata oficialista soberbia, altanera y poco flexible dando órdenes a los periodistas y presumiendo sus “logros” en la Ciudad de México que solo ella cree. Siguió con la táctica de su jefe acusando al periodo neoliberal, al Prian y a Felipe Calderón. Maynez, triste papel de polizón y Xóchilt nerviosa al inicio, después más relajada, pero no fue la misma mujer certera de siempre aunque en las redes le fue bastante bien, al grado que casi en todas las encuestas ganó. Los medios masivos ya traen una tendencia de apoyar a la “corcholata” preferida.

Se trata de una elección de Estado en donde la compra de todo se deja sentir y ver. Mañana, seguramente el mesías presumirá que le fue bien a la científica que dio invermectina a las personas enfermas de Covid, aunque está demostrado que no sirvió de nada. Por cierto, el abuelito casualmente preparó una mañanera en Mazatlán para poder disfrutar del eclipse solar ya que será en ese lugar donde se oscurecerá al 100 por ciento. Algo que no nos gustó de Xóchilt es que leyó al final su mensaje que era poderoso pero que al no saberlo de memoria le restó puntos. El formato no permite un debate en realidad, son una serie de preguntas sin ton ni son. Se habló de todo y de nada. Maynez y Sheinbaum acusaron a X de que le dieron más tiempo, pero pues ella ni siquiera controlaba el reloj. Bien, pudo exhibir a su contrincante de poco serena y prepotente, pero no lo hizo. En fin, dos contra una. Así fue en realidad. Los que dicen que ganó la mujer áspera y arrogante pues allá ellos. Hace más de cinco años se equivocaron y el país está destrozado. Cada quien con su conciencia. Después ya es muy tarde.

***

Hoy, expectantes esperamos el desarrollo del eclipse solar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir