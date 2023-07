De lo personal: Ley de Herodes (06:00 h)

https://twitter.com/adn_sureste/status/1683296775514255360?t=SjhTbQP9rfauh2eAlCZhaw&s=08

Hoy se llevará a cabo una versión más de la Guelaguetza en Oaxaca. No fue como otros años, los comerciantes se quejan que no hay ventas, los restaurantes no se han llenado, ni tampoco los lugares que fueron elegidos para ofrecer artesanías de las ocho regiones. Ayer, las artesanas le dijeron a la señora “X” que no han vendido y que trabajaron mucho para traer sus trabajos a la capital, pero que desafortunadamente no les ha ido bien. Esperemos que estos últimos días las cosas mejoren, pero lo cierto es que no hay dinero. Una familia oaxaqueña la piensa para asistir a los eventos porque hay que gastar y la situación económica no da para más.

