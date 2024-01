De las opciones: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de enero. Hace unos años, el partido Convergencia propuso en el Congreso oaxaqueño la idea de convertir el estacionamiento que se ubica junto al auditorio Guelaguetza en un lugar para apoyar el congestionamiento en el centro de la ciudad de Oaxaca. Se trataba de utilizar los 600 cajones que forman el sitio en un aparcamiento en donde las personas dejaran sus vehículos de motor y optaran por utilizar carritos eléctricos que los llevaran al zócalo o de plano aventurarse a caminar por las calles del primer cuadro. Se planteó la posibilidad del costo por hora de alrededor de 8 pesos para fomentar la opción de no llevar las unidades de motor a las angostas vías. El lugar que en su momento el ex secretario de Turismo, José Zorrilla lo quiso para su beneficio particular y en donde el finado artista plástico Francisco Toledo luchó para que se respetara y no se le diera gusto a un incondicional del entonces gobernador Gabino Cué. Cabe recordar que a Toledo lo cercaron con cohetones y le mandaron a la fuerza pública por el solo hecho de protestar por una medida que ordenó Cué. Hoy, con más automóviles podría ser retomada esta opción, ya que el estacionamiento luce abandonado y solo es utilizado para conciertos esporádicos. En esta obra se invirtió la friolera de 140 millones de pesos y no se aprovecha.

Ayer, inició la negociación con el Sindicato 3 de marzo y la administración de Francisco Martínez Neri. Veremos cómo se desarrolla este proceso que por lo regular se complica.

Sigue la guerra de dichos entre el empresario Ricardo Salinas y el gobernador Salomón Jara. Una dura respuesta le dio el dueño d TV Azteca al mandatario al que llamó el “Gober Precioso”. Salinas asegura que la mano que mueve la cuna tiene nombre y rostro y se trata del vocero de la Presidencia Jesús Ramírez Cuevas a quien acusa de guerra negra en contra de su persona y sus empresas y que ahora le manda a un gobernador al que no considera de su talla para contestarle puras tonterías. ¿Será que el afamado Geovany Vásquez Sagrero, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado no pudo redactar una razón con fundamento para contestarle al dueño de Elektra?

Esperemos que la vocera de Claudia Sheinbaum siga siendo la Tía Tatis quien en una entrevista con Tragaluz demostró su soberbia, antipatía y su falta de profesionalismo. Tatiana es la 4T. No la cambien por fis.

