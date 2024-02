De la soberbia de Claudia y a pareja presidencial: Ley de Herodes (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. En todo México hay hartazgo. Aunque los medios afines a regimen lo traten de ocultar, ayer marcharon miles de mexicanos en defensa de la democracia y en contra del mesías de palacio. En Oaxaca, decenas de personas gritando al unísono “México, México”, se dieron cita en el paseo Juárez, el llano y caminaron en paz rumbo al zócalo capitalino. Vestidos de rosa, color alusivo al INE, los participantes no fueron acarreados, todos, llegaron con sus propios medios. Algunos hicieron carteles alusivos y otros ondearon banderas. Al frente una banda que animaba al público que salió a ver la marcha por la democracia. Los turistas tomando fotos, muchos pensaron que se trataba de una calenda y lo gozaron, otros, preguntaron de que se trataba y la gente les decía que era para defender los derechos de los mexicanos. En el plancha principal, hubo algunos discursos que no se escucharon debido a lo malo del sonido que llevaron los organizadores, amén de que la señora que tomó la palabra, pues no encendió a los oaxaqueños. Después todos en paz dejaron sin basura el zócalo.

De su lado, el macuspano, como de esperarse, descalificó la marcha. En la capital, le gritaron “Narcopresidente” y exigieron que se fuera del poder. Por supuesto, la esposa, no primera dama se burló del orador principal Lorenzo Córdova. Ambos, un par de granujas. Y, para cerrar con broche de oro, la “corcholata” preferida tachó de hipócritas a los que marcharon. Ella, ya prepara su apertura de campaña en el zócalo y promete llenarlo con acarreados. Pobrecita mujer. Tan lejos del sentido común y tan cerca de la soberbia.

Aunque los medios nacionales no le dedicaron ni una palabra a la marcha, los internacionales sí, y pues eso les duele más porque se replicó el mensaje en el mundo. !Estamos hartos!

***

Hoy, la columnista Dolia Estévez en Eje Central, comenta que, “Muy a pesar del oficialismo, el consenso en Washington es que la visita @XochitlGalvez fue exitosa. Sirvió para consolidarla como la única opción electoral viable capaz de ganar contra la percepción creada por las encuestas”.

***

Que Mario Delgado privilegió a chapulines del PAN y del PRI en las candidaturas de Morena rumbo a las elecciones 2024. De risa. Resulta que los priistas y panistas tiene mano en las decisiones y a un lado quedaron los militantes. Los que antes los criticaron, ahora gozarán de los privilegios y del fuero que su partido les negó. Morena critica al PRIAN, pero sus allegados pertenecen a ambos partidos y además fueron premiados.

***

No hay agua en Oaxaca. Pipas no están distribuyendo, algunas fueron confiscadas y están en el corralón.

