De la nueva era: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de junio. ADNsureste inició una nueva etapa. Estamos haciendo sinergia con los medios de comunicación con quienes hemos colaborado a lo largo de los años. Se trata de entrevistas directas con actores del momento, periodistas, artistas, políticos, analistas, deportistas, animalistas, etc.

Esta semana, entrevistamos a la senadora Kenia López Rabadán, con quien platicamos de su experiencia en el ámbito legisltativo como mujer y en especial com miembro de la oposición.

“No es nada fácil, porque hay que romper estereotipos masculinos. Hoy, la mitad de los espacios en la Cámara de diputados es para mujeres igual en el Senado. Se han abierto espacios para mujeres sin duda. Estamos ya en los espacios de decisión”. Antes, había una dispersión del poder”, hoy las mujeres tenemos voz y voto”.

En el Senado, hemos hecho equipo con mujeres de otros grupos parlamentarios, Soy oposición fuerte, no le temo al discurso duro. Hay millones de hombres y mujeres que no están de acuerdo con lo que está haciendo López Obrador y sus amigos. Se necesitan las otras voces, es irracional e inhumano que no haya una respuesta para las víctimas de la línea 12. Si en lugar de haber construído un nuevo aeropuerto se hubieran comprado vacunas, cada mexicano hubiera tenido acceso a 4 vacunas.

Aquí toda la entrevista https://youtu.be/4N-G08mWNQQ

El jueves, platicamos largo rato con el titular de la Primera de MVS, Luis Cárdenas con quien abordamos temas como las encuestadoras que quedaron mal en México ante sus lecturas que fallaron en el proceso electoral, lo que pasó en Oaxaca, la polarización de la sociedad, los mensajes de odio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la línea 12 del Metro, la opacidad de los resultados.

“Nadie le atinpo, es el problema que tenemos con las encuestas, se empezaron a utilizar como herramientas políticas, quisieron influir en el electorado, por ejemplo en Querétaro. Los ejercicios serios del los encuestadores. También hay un problema porque nadie quiere participar en la política. Si alguien los habla a los periodistas partcipamos, la mayor parte de la gente cuando les marcas para una encuesta te cuelgan. no le sinteresa hablar de política. Cuando vemos en los datos de empresas serias, te das cuenta que el porcentaje de echazo es muy alto. Nos damos cuenta que tienen que cambiar la manera de hacer las encuestas. De entrada estamos polarizados”

