De la 4T oaxaqueña: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. Resulta que el secretario de Administración, Antonino Morales Toledo, el de la cachucha y los zapatos tenis, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ayer, el periódico El Heraldo de México difundió una nota en donde señala que el funcionario de la 4T Oaxaqueña, aquel que presume que con reuniones y fotos llevará la Primavera Oaxaqueña al triunfo y quien busca llegar al Senado de la República, está bajo sospecha de actos ilícitos ligados a con los malos.

Destaca el diario, que Morales Toledo, en el 2020, la UIF le congeló no sólo las cuentas municipales sino también personales bajo la sospecha de estar vinculado con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo anterior por solicitud del gobierno estadounidense, como parte de la investigación internacional “Agave Azul”, en donde mil 669 personas fueron relacionadas con esta célula criminal.

En el 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), abrió la carpeta de investigación FED-OAX-SC-0001548-2019, en donde se acusó a Morales Toledo de sustraer combustible de manera ilegal del ducto que pasa por su propiedad. Además de que se auto-compraba el combustible para el municipio de San Blas Atempa en el Istmo de Tehuantepec.

Con todo y estos antecedentes, la 4T lo respalda y ahora pretende llegar a la Cámara Alta.

El padre “coyote” Alejandro Solalinde, anticipó que se vienen cambios en el Instituto Nacional de Migración y que el presidente le pidió “junto con su equipo” trabajar en una propuesta para acabar con el INM.

“Él me pidió, pero yo como sacerdote no puedo ser un coordinador titular, miembro del gabinete, y por lo tanto no voy a estar en nómina, no voy a pertenecer oficialmente al gabinete, pero sí puedo participar honorariamente”.

De acuerdo al padre pollero, la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (ConMéxico), los migrantes ya no serán vistos como delincuentes. ¿Será?

!Otra vez Donato Vargas!. Resulta que pese a las denuncias, el funcionario público acusado de difundir “packs” de mujeres en un chat de WhatsApp, de golpear a su pareja y de varias denuncias de acoso sigue despachando como director de Atención Regional y responsables de los Coordinadores de Paz, bajo el manto protector del titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López.

El pasado 28 de marzo, la abogada oaxaqueña Sandra Domínguez subió un video a su cuenta oficial de Twitter, en el que exhibe la participación de Donato Vargas en los grupos de WhatsApp “Sierra XXX” y “Mega Peda”, donde diversos funcionarios públicos y políticos se comparten “packs” (fotografías de desnudos) de mujeres indígenas.

Hoy, habrá una rueda de prensa de Alianza de Mujeres Mixes, Zapotecas y Chinantecas, quienes ya llevaron a la prensa nacional el tema que al parecer es cobijado desde el centro del poder.

