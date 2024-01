De forma violenta asaltaron la casa del ex líder del PRI en Oaxaca y la de su hija (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de enero. A través de su cuenta de tik tok, la hija del expresidente municipal y ex líder del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca Javier Villacaña narra que el pasado 6 de enero, un grupo de sujetos armados llegaron a su casa, la golpearon, la amagaron y la encerraron junto con su familia para perpetrar un robo y luego no conformes con ello, la obligaron a trasladarlos a la casa de su padre para cometer los mismos actos violentos.

La hija del político oaxaqueño señala en su video en la red social de casi 6 minutos la angustia que vivió ella junto con sus dos pequeñas y una chica que la ayuda, cuando el pasado día viernes 6 de enero, aproximadamente a las 9:30 de la noche al regresar a su casa luego de pasar una reunión familiar en el hogar de sus padres en donde habían compartido a Rosca de Reyes.

La víctima inicia narrando cómo la inseguridad y la violencia en los últimos 6 años en todo el país se ha disparado a números que no había visto antes en toda la historia del país “y Oaxaca no es la excepción, hay muchísima violencia de todo tipo, diario son asesinatos, hay de todo saben, violencia hacia la mujer robos y todo”.

“hoy no traigo un video como los que están acostumbrados, no voy a hablar sobre cultura sobre el evento de Oaxaca, hoy voy a hablar sobre otra cara de nuestra ciudad que tenemos ya que empezar a visibilizar, desafortunadamente porque a nosotros no nos toca pensamos que no existe y no es así”, manifestó la víctima de la inseguridad que impera en la capital oaxaqueña.

“yo por necia, mi padre ya me había advertido que estaba muy peligroso las cosas, que fuera cuidadosa y uno porque piensa que no te va a pasar o porque no lo has visto cerca pues se te hace muy fácil creer que nunca te va a pasar y la verdad es es que no, así que por favor escúchenme para que no les pase como a mí”.

Expresó que al llegar a su casa, al bajar de su unidad de motor y abrir su casa e ingresar con sus niñas de 3 y 4 años de edad, observa cómo 5 hombres corriendo con pistola en mano, gritando y apuntándole y “a punta de arma de fuego me meten a mi domicilio, me encierran con mis niñas, también estaba una chica que me ayuda a cuidarlas nos encierran a las cuatro en el baño y empiezan a esculcar todo”.

Tras darle un cachazo en la cabeza, comenta que la sacan del baño, momento en el cuál llega a la puerta una persona que trabaja con su padre quien acudió a dejarle unas cosas, y la obligan a abrir la puerta y meten al recién llegado, a quien golpean, lo esculcan y meten también al baño, “empiezan a sacarnos uno por uno, a excepción de las niñas, gracias a Dios para que les dijéramos dónde estaban las cosas de valor”,

Indicó que no contentos con lo que habían sacado de su casa, a punta de pistola la obligaron a llevarlos a casa de sus papás donde también los asaltaron “cuando nos meten a casa de mis papás, mi papá estaba cubierto de sangre, afortunadamente solo fue una herida no profunda en la cabeza, pero la verdad, el susto, el miedo de que te vayan a hacer algo, sobre todo creo que mi mayor miedo fueron mis chiquitas, porque es gente tan perversa, tan podrida, gente tan mala que no sabes que le pueden hacer a unos simples niños”.

Sin embargo, agradeció el estar vivos, sanos y salvos, y aunque les robaron cosas de valor, dinero, “podemos decir que ninguno falleció, que ninguno fue lastimado, saben como mutilado o algo, aunque sí se pasaron y merecen y espero que la justicia terrenal como divina les caiga con todo, podemos decir que estamos juntos y que estamos sanos y salvos”.

Recomendó a los ciudadanos a que no se confíen, “Oaxaca ya no está tranquilo como era antes, pongan mucha atención si ven gente desconocidas rondando por sus casas y alguien con actitud sospechosa, más vale dudar que acabar viviendo lo que yo viví, pongan atención si ven carros desconocidos afuera por días o como que de la nada se aparecen todo eso, siempre duden, hay que estar viviendo desafortunadamente al pendiente de todo y así como no solo hay asaltos o sea como en la calle que te roban o algo este tipo de de robos son muy traumáticos y espero de verdad que no les toque vivirlo”.

De igual manera, llamó a la gente ser más empáticos ya que sus vecinos escucharon todo el relajo pero nadie hizo nada para llamar una patrulla o hacer un ruido con sus alarmas, “de las razones porque México se está yendo al hoyo es por la insensibilidad de los ciudadanos, por la tibieza, que claro obviamente da miedo meterte porque pueden estar armados y como que te puede te pueden tirar un tiro a tí, no pero creo que nada nos cuesta si estamos viendo que algo está raro llamar a la patrulla porque de haber uno de mis vecinos marcado o haber hecho un ruido, creo que nos hubiera ayudado muchísimo”.

Subrayó que fueron horas de angustia las que vivieron ya que estuvieron más de 2 o 3 horas con estas personas en su casa como la de sus padres, hasta que una vecina de su papá llamó la patrulla de no ser así quien sabe que más les pudo haber pasado, finalizó

