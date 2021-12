De “Alito”: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de diciembre. !Qué cinismo el de Alito! El actual dirigente nacional tricolor Alejandro Moreno Cárdenas, fue destapado como candidato presidencial para el 2024 por los delegados del partido que acudieron a la XXIII Asamblea Nacional del PRI.

“¡Alito presidente!” corearon militantes, diputados, y los delegados que asistieron a la Asamblea Nacional del PRI en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede priísta.

Moreno Cárdenas, quien también es diputado federal, encabezó los trabajos de la reunión plenaria de la reunión, en donde aseguró que el PRI ganará la presidencia en 2024.

En su discurso, Moreno aseguró que están preparados para arrebatar a Morena la presidencia de la República y destacó que lo lograrán con la Alianza Va Por México, integrada por el PRI, PAN y PRD.

Al evento acudieron los gobernadores de Oaxaca e Hidalgo, Alejandro Murat y Omar Fayad, quienes rechazaron que darán la plaza electoral a Morena en sus estados para el próximo proceso electoral.

Ambos gobernadores priistas, aseguraron ser políticos institucionales, y por ello, su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Murat, negó que operará en la próxima elección en su estado, al ser un acto ilegal. El político oaxaqueño manifestó su lealtad al priismo.

Aquí la plaza ya la entregó la familia real. Al tiempo.

Hay que recordar que el 22 de septiembre de 2019, el tal “Alito”, el de las cirugías plásticas, no reportó los verdaderos costos de los 15 terrenos que dice poseer en su declaración patrimonial 3 de 3, según la denuncia presentada en su contra por Ulises Ruiz, su ex compañero de partido, que afirmó que el costo comercial de los predios es de 103 millones 151 mil 537 pesos, y no los 6 millones 553 mil 469 pesos que el ex Gobernador de Campeche dice haber pagado. Justo por esos terrenos, la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigó hasta que pactó con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De risa.

***

Mientras esto sucede, Mario Delgado presume en su cuenta de twitter que Morena tiene la preferencia total en tierras oaxaqueñas, es decir al que postulen gana.

