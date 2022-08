Dan prisión provisional exreina de belleza mexicana en España (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de agosto. La mexicana Priscila Lara Guevara, de 29 años y quien ganó el concurso de Miss Earth por el Estado de México, en 2016, y su cómplice Constantín Gabriel Dumitru, de 47, quedaron en prisión provisional y sin fianza, en España, por el robo de 45 botellas de vino del hotel-restaurante Atrio, valoradas en 1.7 millones de euros.

Vanguardia reportó que así lo determinó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres (Badajoz, España), que instruye el espectacular robo de las botellas, algunas de colección.

Mencionó que “se les acusa de un delito de robo con fuerza, por lo que podrían ser condenados a un máximo de 6 años de prisión”.

Su abogada Sylvia Córdoba Moreno no ha podido hablar con ellos ni verlos, “yo no puedo llamarlos, tienen que ser ellos quienes hagan la primera llamada, pero en cuanto pueda iré a visitarlos”, reportó el Diario.es.

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se ha insistido en que con ellos se ha seguido el mismo procedimiento que con cualquier otra persona, y han ingresado en los módulos normales después de ser valorados por el equipo disciplinar que ve a todos los internos, indicó el medio.

“Elevado riesgo de fuga”

La magistrada María del Ara Sánchez justificó la decisión de enviarlos a prisión, en primer lugar, en el “elevado riesgo de fuga”, un extremo que desmintió la propia abogada de la defensa, porque según aseguró, sus defendidos en ningún momento han tenido la intención de huir y argumentó que en esos seis meses que han visitado al menos cuatro países de Europa “no se estaban fugando”, sino que “estaban de vacaciones”, mencionó El Periódico Extremadura.

De acuerdo con este último medio: “Ambos están imputados por robo con fuerza en establecimiento abierto al público, castigado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel. No obstante, en este caso el juzgado contempla la posible concurrencia de dos agravantes, el primero por el elevado valor económico de las botellas, valoradas en 1.6 millones de euros, y en segundo lugar, por valor cultural y artístico debido a su exclusividad”.

En contraparte, “la defensa de los acusados reitera su inocencia y avanza que recurrirá el auto y pedirá su traslado a Madrid, donde ambos tienen fijado su lugar de residencia. No obstante, concretó la abogada que no solicitarán este trámite hasta que no se incorpore la jueza titular de las vacaciones”.

Salieron tranquilamente tras el robo

Con las botellas guardadas en dos bolsas de viaje y una mochila, Dumitru, de 48 años, origen rumano y pasaporte también holandés, y Lara Guevara, un antigua miss mexicana, salieron tranquilamente por la puerta del hotel-restaurante Atrio de Cáceres (oeste español) la noche del 27 de octubre de 2021.

Entre las botellas figura un Montrachet Grand Cru 1999 Magnum, de 25 mil 500 euros, y 38 ejemplares de Romanée Conti, que se ofrecían a 12 mil euros en la carta.

Ladrón “VIP” que buscó golpe maestro

Es una “mercancía” que “quema” en las manos de los ladrones, según cuenta a EFE el inspector jefe del Grupo de Robos de la Unidad Central de Delincuencia especializada y violenta (UDEV) en Madrid.

Estaba convencido de que no hay atraco perfecto y de que, antes o después, el ladrón iba a caer.

Más difícil es dar con el vino. A falta del producto, el modus operandi ha sido prácticamente esclarecido: los ladrones se hicieron con la llave maestra que abría la bodega. Y el perfil del autor, que hizo tres visitas previas al restaurante para ultimar el plan, no ha sorprendido a los agentes.

Constantin es un ladrón de vinos experto y vio en la bodega de Atrio la oportunidad de dar “un salto de calidad”, dice el inspector en jefe.

Su historial delictivo no es muy abultado. Constan un robo en un “duty free” del aeropuerto de Ginebra (Suiza) y otros dos en Madrid el pasado año, en este caso, en dos tiendas especializadas: de una sustrajo dos vinos de 20 mil euros, de la otra un whisky de 12 mil.

Robo de película

Los caldos de Atrio son de un nivel superior y Constantin lo sabía, así que cometería el robo de su vida, de película, limpio, sin violencia y estudiado al detalle.

Priscila, la mujer, se registró con un pasaporte falso para dormir en el hotel del restaurante y cenar esa noche con otra persona. Tras la cena, en torno a la una de la noche, ella distrae a un empleado con la excusa de que le preparen algo de comida para la habitación. Constantin ya tiene la llave de la bodega, en pocos minutos carga los vinos y cuatro horas después se van.

Capturarlos no fue fácil, reconoce el jefe policial. En enero se sabe quiénes son y la operación toma forma. Aunque son escurridizos porque se mueven con pasaportes falsos por países europeos.

Los agentes descubren que en febrero la pareja hizo una visita fugaz a Madrid, donde tienen residencia, por un problema familiar de él; días después están en Rumanía porque Constantin tiene que renovar el pasaporte.

“Se supone que viven en Holanda, pero allí tampoco los localizamos”, dice el inspector. Se mueven hábilmente en automóvil hasta que son interceptados en un control entre Montenegro y Croacia.

“Botellas muy difíciles de colocar”

“Son unas botellas muy difíciles de colocar, son muy especiales”, dice a EFE David Robledo, Premio Nacional de Gastronomía como Mejor Sumiller de España, que no acaba de creerse cómo sacaron tan fácilmente tantas botellas. Cree que pueden estar ocultas y ser el encargo de algún “excéntrico”.

Rafael Sandoval, sumiller del restaurante Coque de Madrid, apunta a Venezuela y México. De hecho, comenta que esta misma semana un cliente mexicano le ofreció un cheque en blanco por su tesoro, la damajuana de Trafalgar de 1805.

“Hay gente que quiere lo que no tiene nadie”, argumenta, y en el mercado del “supercoleccionismo” los Romanée Conti son los más cotizados.

“No se sienten culpables”

Mientras, los acusados del robo de Atrio dicen “que no se sienten culpables”. Así lo hizo público al diario croata 24 Sata -24 horas- Zvonko Kristovic, uno de los dos abogados que les representaron en el juzgado de Dubrovnik, reportó El Periódico Extremadura.

