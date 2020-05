Dan de alta a dos pacientes en IMSS de Huajuapan tras superar el Covid-19 (19:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 26 de mayo. Directivos, doctores y enfermeras del Hospital Rural IMSS Bienestar Huajuapan de León, despidieron entre aplausos y porras a los primeros pacientes COVID que fueron atendidos y dados de alta de este nosocomio.

Se trata de un paciente femenino de 49 años y un masculino de 52 años, que a su egreso del área COVID mostraron una notoria alegría, casi al borde del llanto, ante las muestras de apoyo y cariño por parte del personal de este hospital.

Al dar sus primeros pasos fuera del área COVID de esta clínica Bienestar, ambos pacientes alzaron sus brazos como muestra de agradecimiento hacia los médicos y enfermeras; y como señal de haber superado la hospitalización de este padecimiento que afecta a la población a nivel mundial.

Un familiar de la paciente de 42 años compartió que esta alta médica representa una felicidad inmensa pero a la vez una preocupación porque en su población de origen el miedo y el desconocimiento ha hecho que las personas los señalen, rechacen y discriminen como familia.

En este sentido, recomendó a la población informarse para que en lugar de discriminar se trate de apoyar a las familias y pacientes que presentan este padecimiento. “Es una situación difícil y es momento de solidarizarnos evitando el rechazo social”.

Rememoró que fue preocupante al saber que su familiar dio positivo a esta enfermedad porque hasta el momento no existe una cura para este padecimiento, sin embargo, dijo, la paciente asumió este hecho con tranquilidad por haber llegado a las manos correctas: los médicos y enfermeras.

“A la población les recomiendo seguir las indicaciones que nos dan en los diferentes medios, como es: la sana distancia, lavarnos las manos, tratar de no salir de los domicilios al menos que sea un caso necesario; la verdad es mejor prevenir antes que estar en esta situación”, expresó.

Enfatizó que esta situación clínica le propició a su familia la reflexión de lo importante que es cuidar la salud y lo benéfico que es la unión familiar, así como la creencia en su ser supremo.

“Al personal médico les agradecemos su atención, profesionalismo y la entrega para que mi familiar mejorara”, puntualizó.

Por su parte, un familiar del paciente masculino de 52 años refirió que, al enterarse de la positividad de este padecimiento, en el primer momento se sufre al interior de la familia porque no es sencillo enfrentar esta situación.

De requerirse, lo siguiente que tiene que afrontar el paciente es el ingresó a un hospital, como fue su caso, ante este hecho, narró que este es otro momento de sufrimiento y angustia porque no se sabe si se complicará la salud de su familiar.

Respecto a que existe una parte de la población que no cree en esta enfermedad, mencionó que, de acuerdo a su vivencia, “si los doctores me dieron este resultado lo acepté, y yo no puedo decir que no es cierto porque lo hemos vivido”.

Aunque se crea o no en esta enfermedad, lo mejor es cuidar la salud, “yo tengo esta experiencia y les pediría a las personas que se cuiden mucho”, expresó.

Concluyó destacando el profesionalismo de los médicos y enfermeras, “estoy muy agradecida con todo el personal y con el internista que le brindo un buen trato a mi familiar, gracias a todos.”

