Damián Zepeda: Ante ausencia de AMLO, proponemos un Ingreso Básico Universal (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de abril. Ante la emergencia sanitaria declarada en México por la pandemia del coronavirus, el senador panista Damián Zepeda informó que, el partido está convocando a una sesión virtual del Congreso, con el fin de que asuma sus facultades constitucionales y dé respaldo a los mexicanos.

En entrevista con Publimetro, el legislador manifestó que, en vista de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está dando un apoyo real a la ciudadanía por la crisis que atraviesa el país, el Poder Legislativo es el único lugar en México en donde se puede aprobar por ley el que exista un programa de apoyo emergente, tanto en materia de salud como en economía.

¿Cuáles serían las peticiones del PAN en el Senado?

– Primero, en salud, la obligatoriedad de las pruebas para todo el que así lo requiera y por supuesto la atención médica. Segundo, en economía, el ingreso básico universal, tres mil 207 pesos para todos los ciudadanos trabajadores formales e informales al mes durante el tiempo que dure la contingencia. Tercero, un programa de apoyos de prorroga fiscal, créditos para cuidar fuentes de empleo a micro, pequeñas y medianas empresas.

¿Por qué el monto de tres mil 207 pesos?

– Es un ingreso básico universal que existe en el mundo. Tres mil 207 pesos porque es la línea de bienestar mínima del Coneval. Este tipo de apoyos está pasando en el mundo […] el gobierno se está encargando que la gente tenga un mínimo para salir adelante y es lo que México debería estar haciendo.

Acerca de las pruebas del Covid-19, ¿cuál es el planteamiento central?

– Esto obligaría al gobierno a que de manera emergente adquiriera en el mercado el mayor número de pruebas posibles, permitiría a los estados hacerlo y todos los ciudadanos podrían hacerse una prueba; estamos hablando de una enfermedad, no tiene el gobierno el derecho a estar discriminando, decidiendo quién si y quién no. En un derecho porque ni picha, ni cacha ni deja batear, usando los términos beisbolísticos que le gustan al presidente, es decir, ni ellos las están haciendo ni dejan que alguien más las haga.

¿De dónde se financiarían estas propuestas?

– El propio AMLO ya habló de 500 mil millones de pesos que tiene a disposición para atender la crisis; esto por mucho supera lo que se requiere. Además, antes de la emergencia, en la Cámara de Diputados se aprobó una predeuda de 180 mil millones de pesos, con esto se cubriría por completo y, también podría salir de asignaciones del presupuesto, el presupuesto es de seis billones, esto no le gusta al presidente, pero hay programas muy caramente innecesarios como el Tren Maya y Santa lucía; entonces, dinero claro que lo hay.

López Obrador recién exhibió a los partidos que rechazan donar recursos, el PAN es uno de ellos, ¿por qué la negación?

– El Comité Ejecutivo Nacional está viendo el tema, pero tengo información de que no se han negado sino han pedido que se apruebe el mecanismo para que el partido lo pueda entregar; nadie confía en Morena, ahí esta el señor sin querer apoyar a los mexicanos. Además, eso no es más que un distractor, yo sí creo que hay que respaldar, todos lo estamos haciendo, pero eso no va a resolver la crisis, no se resuelve con llamadas, qué bueno que se haga un llamado a la solidaridad, pero es otra dimensión el problema de la crisis.

