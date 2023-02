Cumple “lomito” más de 72 horas encarcelado por deambular sin correa en San Juan Lajarcia (13:00 h)

Dario Nolasco/Imagen ilustrativa

Oaxaca de Juárez, 12 de febrero. Luego de que en redes sociales se dio a conocer el encarcelamiento de un perro en la comunidad de San Juan Lajarcia, Yautepec, por deambular por las calles sin correa y sin dueño, la presidenta de la Asociación Civil Perro Amigo, Oaxaca, Hilda Toledo, se dijo consternada porque se sigan dando estos casos en la que los animales terminan castigados de esta manera.

Y es que la autoridades municipales de esa población enclavada en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, rumbo al Istmo de Tehuantepec, acordó en asamblea la prohibición de que los dueños permitieran a sus canes andar por las calles sin su supervisión y control.

La defensora de animales, exigió la intervención de la Fiscalía Estatal de Oaxaca para liberar a la “inocente criatura” y se castigue a la autoridad municipal de esa comunidad de acuerdo a las leyes, mismas que alcanzan de uno a tres años de cárcel por maltrato animal.

Si bien la autoridad municipal acordó una multa administrativa a los dueños que incurrieran en el delito, es a ellos contra quienes debieron haber actuado y no contra el can, dijo la activista.

Desde el pasado 8 de febrero, fecha en que el animal fue sometido por las autoridades y encarcelado en una mazmorra, denunciaron que sólo le han dado tortillas duras para alimentarlo, ya que nadie ha acudido a reclamar por él.

Sin embargo, Hilda Toledo, reclamó las autoridades municipales qué medidas han tomado para evitar la sobrepoblación de canes en la comunidad, y preguntó “¿cuántas esterilizaciones ha hecho la administración municipal, porque no se puede solo tomar medidas extremas sin hacer algo al respecto?”.

Dijo que antes de tomar acciones drásticas y este tipo de atrocidades amparados en sus usos y costumbres se debe hacer campañas de esterilizaciones, de concientización y educación a la ciudadanía de que los perros y gatos o cualquier otro animal de compañía, son parte de la familia.

Por ello, solicitó la intervención también de la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente ante el maltrato del can que lleva más de 72 horas preso.

A las autoridades de Salud hizo un llamado y exigió a la médica Karla Cruz Martínez de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud en el estado, a que deje de administrar el tema en lugar de resolverlo ya que lo que hasta ahora ha hecho no ha resuelto nada, por lo que es urgente su revisión para resolver y así evitar el sufrimiento de los animales por su irresponsabilidad, negligencia, omisión y acción.

Pidió a los SSO para que de inicio adscriba y capacite a más médicos veterinarios para realizar las esterilizaciones necesarias ya que actualmente solo cuenta con tres médicos veterinarios para esterilizar en el estado lo cual resulta a todas luces insuficiente.

Por otro lado, lamentó que la dependencia siga haciendo actividades como la Jornada de esterilizaciones “cuidarlos está de pelos” misma que no ofrecen información suficiente a los dueños sobre lugar y las condiciones de cómo deben llevar a sus mascotas “tal pareciera que lo hacen con intención de que la ciudadanía no se entere para que no asistan y luego los tache de irresponsables, por lo que hacemos un llamado a la titular de los SSO, Alma Lilia Velasco Hernández para que intervenga y no sigan haciendo lo mismo de siempre que ha resultado un fracaaso, simular que hacen y no hacen nada, solo adinistran el tema”.

“Basta ya de burocratismo, que ya termine el crudo invierno de los animales y también para ellos llegue la Primavera Oaxaqueña”, finalizó la defensora.

