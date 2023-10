Cuando morenistas exhiben a morenistas: Francisco Garfias (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. Digan lo que digan, minimicen lo que minimicen, Marcelo Ebrard sí le hace daño a Morena al exhibir los métodos chuecos que utilizó ese partido para llevar a Claudia Sheinbaum a ganar las encuestas que la tienen como virtual candidata presidencial en el 2024.

Estamos hablando de la utilización de las brigadas del Bienestar para promoverla como la preferida de AMLO; de la cargada de gobernadores morenos y aliados; del derroche de recursos para llevarla donde está.

Según el ex canciller, Morena tiene dos opciones:

El camino del cinismo o la congruencia.

No se necesita una bola de cristal para adelantar que la impugnación de Marcelo será desechada por la Comisión de Honestidad y Justicia del Morena.

***

Marcelo dio otro paso hacia la puerta de salida del partido oficial en el evento que encabezó ayer en la alcaldía de Tlapan: la Asamblea de su Asociación “El Camino de México”.

Entre gritos de ¡Fraude” ¡Fraude!, el ex canciller advirtió: “es la primera sucesión presidencial de Morena en el poder. Si ahora se dice que eso se vale, pues ya siempre se va a valer.”

Dejó claro también que no participará en otra cosa que no sea la presidencia de la República. Es decir: no será coordinador de los senadores de Morena en la próxima legislatura.

Tuvo el cuidado, eso sí, de dejar al margen del cochinero que denuncia al presidente de la República.

“Si esto se lo hubieran hecho a Andrés Manuel López Obrador, hoy aquí con nosotros estuviera. No lo puede decir, pero el piensa como nosotros.”

¿En serio?

***

En un búmeran se transformó la expulsión del PRI de Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila, Omar Fayad, Jorge Carlos Ramírez Marín y otros militantes que ya habían renunciado al otrora partidazo.

Es como jalar reflectores cuando tu agrupación política se debilita y/o poner la otra mejilla para que te den una cachetada.

Escribió Osorio en X: “para expulsarme necesitaba seguir ahí y hace meses que renuncié. Lo hice por el mentiroso, traidor y corrupto de Alejandro Moreno.”

Claudia Ruiz Massieu: “No me pueden expulsar de un lugar del que me fui por voluntad propia hace meses”.

Omar Fayad: “En el PRI siguen desorientados y sin rumbo. ¡No pueden expulsar a alguien que renunció hace meses! No se han dado cuenta de que mi salida se produjo con el respaldo de miles de mujeres y hombres, en junio pasado.”

Rubén Moreira se convirtió en la voz del PRI. El diputado coahuilense calificó de desleales y traidores a los que fueron expulsados. Según él, la salida de los mencionados no afecta “en nada” al tricolor.

***

Un grupo de mujeres de morenistas, de la agrupación “Cambio Verdadero”, presentó un recurso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido, para exigir la cancelación del registro de Ricardo Sheffield como aspirante a coordinador de la defensa de la transformación.

La queja fue presentada ante la citada Comisión por María del Carmen Cuervo, integrante del consejo estatal de Morena en Guanajuato.

Dice que el ex titular de la Profeco tiene un “sentencia definitiva” por violencia política de género, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral en el expediente SUP-TEC-440/2022.

Fue sentenciado por expresiones emitidas en 2021 en dos entrevistas (Televisa y TV Cuatro) en contra de la panista Alejandra Gutiérrez Campos, entonces candidata a la presidencia municipal de León, Guanajuato.

Gutiérrez del Campo no sólo ganó la presidencia municipal de la ciudad más grande que gobierna el PAN, sino que ayer presentó ante Marko Cortés, jefe nacional del PAN; el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, y el delegado del CEN en la entidad, Marco Adame, su carta de intención de reelegirse.

***

Pedro Haces Lagos es un joven de 28 años que aspira a la alcaldía de Tlalpan. Trabaja con todo para ser el abanderado de Morena en esa demarcación que alguna vez fue capital del Estado de México, a mediados del siglo XIX.

Hijo del líder sindical y senador suplente, Pedro Haces Barba, este joven abogado quiere recuperar para el guinda ese Ayuntamiento que en el período 2015-2017 gobernó Claudia Sheinbaum, la virtual candidata presidencial del oficialismo.

Tlalpan es una de las nueve alcaldías que gobierna la oposición. Desde el 2021 la alcaldesa es Alfa González Magallanes, de la Alianza va por México.

Haces Lagos nos dice que su “líder moral” es el maltratado senador con licencia de Morena, Ricardo Monreal y que su papá “es mi héroe”.

Con un perfil más cercano al sector privado que al mundo de la grilla, Haces Lagos nos asegura que su propósito de no es ser Alcalde para desarrollar una carrera política, sino “dignificar” la vida de Tlalpan.

FIN.

