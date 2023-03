¿Cuándo es el segundo puente de marzo?  (17:04 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de marzo. Fue este pasado lunes 20 de marzo cuando, Según la Ley Federal del Trabajo y lo establecido en el calendario oficial de la SEP, se tuvo un día de descanso oficial, si te tocó trabajar, aquí te decimos si se paga doble o triple, según la Ley Federal del Trabajo, para que estés al pendiente en tu recibo de nómina de la siguiente quincena.

Si no fue suficiente el descanso que tuviste, tenemos buenas noticias, pues el segundo puente de marzo se acerca. Será el próximo viernes 31 de marzo cuando algunos privilegiados suspenderán sus actividades habituales. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública, para los alumnos de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, no tendrán clases.

El viernes 31 de marzo no hay clases debido a que hay reunión del Consejo Técnico Escolar, misma que se lleva a cabo el último viernes de cada mes, con el “objetivo de plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos”, informaron en la SEP.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2023?

El último día que los alumnos de educación básica asistirán a la escuela es el jueves 30 de marzo y no volverán sino hasta el lunes 17 de abril, pues serán las vacaciones de Semana Santa 2023, las cuales están programadas del lunes 3 al viernes 14 de abril. Una vez que pase ese periodo de descanso, no habrá más vacaciones sino hasta el 26 de julio, cuando acaban el ciclo escolar 2022-2023.

En el caso de los alumnos de escuelas de la Universidad Nacimiento Autónoma de México (UNAM), el viernes 31 de marzo sí hay clases, ese será el último día de clases, pues tendrán vacaciones de Semana Santa del lunes 3 al 7 de abril, por lo que reanudarán actividades hasta el lunes 10 de abril.

En el caso de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el viernes 31 de marzo también hay clases. Las vacaciones de Semana Santa 2023 comenzarán el jueves 6 de abril y concluirán hasta el viernes 14 de abril, por lo que los alumnos regresarán a las aulas, en todos los niveles educativos, hasta el lunes 17 de abril.

¿Y los trabajadores?

Para los trabajadores, no habrá puente el viernes 31 de marzo, sin embargo, hay algunas empresas que suelen dan descanso a sus trabajadores el Jueves Santo y Viernes Santo, que este 2023 caen el 6 y 7 de abril, cabe señalar que estos no son días de descanso obligatorio, por lo que depende de cada empresa dar o no día a sus empleados.

