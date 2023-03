¿Cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa este 2023? (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de marzo. Las tan esperadas vacaciones de Semana Santa se aproximan ¡y es mejor que vayas preparando tu bloqueador!

Ya sea que visitas alguna de las famosas playas de México o que te quedes aquí en la ciudad, se prevé mucho calor para estos días de asueto.

¿Cuándo inician las vacaciones?

Como sabes, todo depende de si eres estudiante de educación básica, media superior, superior o trabajador.

Si vas en preescolar, primaria o secundaria, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica que vas a poder descansar del lunes 3 de abril al viernes 14 de abril.

Para más dudas, puedes consultar el calendario aquí: https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2022-2023

Si estudias el bachillerato, temo decirte que solamente tendrás una semana de descanso, ya que la educación media superior no se rige por el calendario de la SEP.

Todos los estudiantes de preparatoria tendrán sus días de holganza únicamente del lunes 3 al viernes 7 de abril, así que tendrán que volver a clases el lunes 10.

Respecto a los trabajadores, lamentablemente, la Ley Federal del Trabajo no contempla Semana Santa como días de asueto, pero en muchas oficinas e instituciones del gobierno suelen brindar los días jueves y viernes Santo a sus trabajadores.

Pero, recuerda, NO es obligatorio, así que si tu jefe no te da estos días de descanso, no está cometiendo ninguna falta a tus derechos laborales.

¿Qué hacer en Semana Santa?

Como sabemos, muchos mexicanos aprovechan estos días para pasear en las hermosas playas de nuestro país.

Algunas de las más concurridas son Acapulco, Mazatlán y las playas de Baja California Sur, aunque Veracruz y la Riviera Maya son las favoritas pues tienen casi un 90% de afluencia en estas fechas.

Pero si no vas a salir de la ciudad, ¡no te preocupes!, la CDMX mantendrá una amplia oferta cultural tanto para la población capitalina como para los turistas.

Una opción que nunca falla es visitar alguno de los 174 museos que hay en la capital, seguramente encuentras uno de tu agrado.

Si lo tuyo es caminar o el deporte, puedes visitar los bosques o parques que son diversos: Bosque de Chapultepec, de Tlalpan o de San Juan de Aragón; Parque Hundido, La mexicana o Los Dinamos, ¡asiste!

Y si de plano lo tuyo es comer, puedes visitar la Feria de la nieve en Tulyehualco, Xochimilco, que va a estar del 1 al 10 de abril, ¡no faltes!.

