Cristián Eder Carreño López, rector interino de la UABJO (12:01 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 1 de abril. En Sesión Plenaria el Consejo Universitario tomó la protesta al contador Cristian Eder Carreño López, como Rector interino de la UABJO para el periodo 2022-2024.

Un grupo de 80 consejeros universitarios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo) llevaron a cabo la sesión para elegir a Cristian Eder Carreño López como nuevo rector, quien de acuerdo a la orden del día tendrá una duración de dos años en el cargo.

Reunido en la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo y sin la presencia de Eduardo Bautista Martínez, de quién dijeron que ya había renunciado al cargo de rector, Cristian Eder Carreño López, aseguró que su nombramiento estaba dentro de la legalidad, ya que se basaron en la convocatoria emitida por el ahora ex rector.

Explicó que el aviso difundido en redes sociales de diferir la sesión del consejo universitario programada para este 1 de abril, debido a los hechos de violencia suscitados en la máxima casa de estudios, no representa una cancelación oficial, ya que la hizo a través de redes sociales y el documento que publicó no está firmado ni sellado por lo que de manera Institucional no se le puede hacer caso.

Todos los consejos fueron convocados, y el rector ya renunció por eso se llevó a cabo la sesión, sostuvo.

“Los universitarios somos pensantes, el tema de que existe violencia queda superado con este ejemplo de civilidad, que sean vistas las condiciones de la Uabjo”.

“Estamos amparados bajo la ley orgánica universitaria, la política es no agotar el diálogo, mi intención es hacer las cosas bien, la Uabjo no se merece la violencia, nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo porque la universidad necesita de todos, por eso invito a integrarnos a todos y retomar la esencia de la Universidad”, concluyó.

