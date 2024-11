Crece la tensión migratoria con EU y Tatiana sigue sin asumir en el Instituto de Mexicanos en el Exterior (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. A pesar de la creciente tensión migratoria con EU, Tatiana Clouthier por ahora no asume como directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. El complejo panorama que viene con la administración de Donald Trump por ahora no mueve a Clouthier, que alega a sus cercanos falta de presupuesto. Todavía no entabla diálogo con organizaciones de apoyo a migrantes que ya le han pedido reuniones. Por ahora atiene dicha oficina un encargado de despacho.

Clouthier, igual que su principal promotor, Alfonso Romo, no están conformes con el trato de parte del Gobierno. De hecho, el dueño de Vector cuestionó la reforma judicial y la exsecretaria de Economía no está conforme con su designación, especialmente si se considera que llegó a creer que Claudia Sheinbaum podría designarla en una posición central del gabinete.

Clouthier no ha tenido injerencia en los recientes nombramientos del partido en la entidad, como la coordinación del Congreso local donde siempre tuvo el control Citlalli Hernández, o en la secretaría general de Morena que terminó por obtenerla el Grupo Escobedo.

Al interior de Morena aseguran que Clouthier se muestra más cercana a la oposición PRI-PAN, siendo frontal ante el gobernador Samuel García, apoyando con algunas estructuras en las pasadas elecciones, así como coordinando al crítico Grupo de las 6, que lidera su hermana Rebecca Clouthier.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir