COVID prolongado: ¿Cuáles son los síntomas por grupo de edad? (12:05 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de enero. Al menos 27 millones de personas alrededor del mundo que sobrevivieron al COVID-19 han padecido de un síntoma persistente, hasta seis meses después de recuperase del virus SARS-CoV-2, a lo que se le conoce COVID largo o persistente.

Los expertos han encontrado que al menos un 60 por ciento de las personas que se infectaron con la enfermedad son afectados con COVID prolongado.El COVID-19 prolongado es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad que generalmente ocurre dentro de los tres meses posteriores al inicio de la enfermedad, con síntomas que duran al menos dos meses.

Un nuevo estudio indaga sobre las afectaciones según la edad de cada persona; además abaliza los efectos del virus en el cuerpo luego de un año de haber tenido COVID prolongado.

Long COVID outcomes at one year after mild SARS-CoV-2 infection: nationwide cohort study fue dirigido por Barak Mizrahi, del Instituto de Investigación KL en Israel.

Los especialistas analizaron información sobre los contagios de entre el 1 de marzo del 2020 y el 1 de octubre del 2021.

¿Cuáles son los síntomas de COVID persistente según la edad?

Los grupos de edad más afectados fueron quienes tenían entre 41 y 60 años. Ellos tuvieron pérdida del sentido del olfato y del gusto hasta por un año.

Además, los especialistas reportaron que las personas de entre 19 y 40 años también presentaron estos síntomas, pero a menor escala y sólo por nueve meses.

En tanto, las personas de 60 años o más tuvieron pérdida del cabello y problemas para respirar después de un año de haberse contagiado de COVID.

Los menores de 5 a 11 años presentaron mayor probabilidad de tener faringitis estreptocócica, además de pérdida del gusto, del olfato y dificultades para respirar.

En el estudio se encontró que quienes se vacunaron tenían menor riesgo de tener secuelas a largo plazo si se contagiaban de COVID.

Otro hallazgo es que las mujeres presentaron más predisposición a tener COVID largo y presentar mayor caída del cabello.

El Financiero