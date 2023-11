Corte da revés a AMLO: Laynez podrá resolver impugnación sobre fideicomisos del Poder Judicial (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre. Por unanimidad de votos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por notoriamente improcedente la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal para que el ministro Javier Laynez Potisek no resuelva la impugnación contra la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En cuestión de 5 minutos los 10 ministros del Pleno de la Corte coincidieron con Laynez en que la ley no establece la posibilidad de plantear impedimentos cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales.

Laynez reconoció que las únicas veces en que la Corte ha permitido la procedencia de algún impedimento en este tipo de juicios, han sido cuando estos son planteados por el ministro o ministra ponente.

Esto, bajo el argumento de que participó, antes de llegar al Máximo Tribunal, en la discusión, aprobación y redacción de alguna norma de carácter general, que son las que se someten a consideración del Pleno en acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.

“No me considero impedido, me parece que no existe impedimento y no considero que esté en absoluto afectada la objetividad en este asunto”, señaló Laynez.