Corona Capital: Green Day, Toto, Paul McCartney y hasta Shawn Mendes en el cartel (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de junio. Esta mañana la agrupación estadounidense Toto compartió mediante sus redes sociales el cartel del Corona Capital. Y es que la revelación de este cartel era todo un misterio hasta que la banda lo filtró.

En el lineup destacan nombres como Green Day, Shawn Mendes, Melanie Martínez, Paul McCartney, Empire of The Sun, entre otros.

Del 15 a l 17 de noviembre el Autódromo Hermanos Rodríguez albergará el festival que tendrá proyectos y bandas de géneros como pop, rock y hasta electrónica.

Sophie Ellis-Bextor, Tyla, Jorja Smith, The Mars Volta, St. Vincent, Cage The Elephant, Iggy Pop, Kim Gordon, Crumb, The Blaze, entre otros también aparecen en el cartel.

La preventa será a partir de este 25 de junio por medio de una tarjeta bancaria conocida. La venta general será este 26 de junio.

Los boletos están en los siguientes precios:

General (Fase 1) :$4,490 MXN

VIP (Fase 1) : $8,780 MXN

