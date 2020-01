Consejos para tener el mejor perfil de Linkedin al buscar trabajo (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de enero. Cuando no estás buscando trabajo, puede ser fácil ignorar tu perfil de LinkedIn. Claro, agregas personas que conoces en eventos como contactos y aceptas las solicitudes a medida que entran, ¿pero todo lo demás?.

Para que las ofertas interesantes de empleos comiencen a llevar a tu inbox es importante que trabajes continuamente en tu red para llamar la atención de posibles reclutadores y

conseguir el empleo que estás buscando.

Antes de pensar en cómo comportarte en una futura entrevista persona, como contestar las preguntas de virtudes y defectos, la preparación para las pruebas psicométricas, o la evaluación psicométrica, es importante actualizar tu perfil en la red social del trabajo

En esta nota hemos compilado todo lo que necesitas saber, desde elaborar un resumen sorprendente hasta vender tus logros, proyectos y habilidades, en un solo lugar.

1- Dedica tiempo a hacer un perfil impresionante

En pocas palabras, cuanto más completo sea tu perfil, mejores serán las probabilidades de que los reclutadores te encuentren. También es importante después de que un reclutador te haya encontrado y haya decidido hacer clic en tu perfil que encuentre de manera fácil y rápida cuáles son tus habilidades, dónde trabajaste y qué piensa la gente de ti. Por lo tanto, no seas perezoso: completa cada sección de tu perfil. ¿Las buenas noticias? LinkedIn realmente medirá tu perfil y ofrecerá sugerencias sobre cómo fortalecerlo.

2. Obtén una URL personalizada

Es mucho más fácil publicitar tu perfil con una URL personalizada (idealmente linkedin.com/tunombre), en lugar de la combinación torpe de números que LinkedIn asigna automáticamente cuando te registras. ¿Cómo conseguir una url?

En la pantalla Editar perfil, verás una URL de perfil público. Debes hacer clic en “Editar” junto a la URL y especificar cuál deseas que sea tu dirección. Cuando haya terminado, deberás hacer clic en Establecer URL personalizada.

3. Elige una buena foto

Elige una imagen clara, amigable y profesionalmente adecuada, y deja para Facebook más fotos con amigos o con ropa sugerente. Si puedes mostrarte en acción, hazlo sin dudar y pon una imagen en donde estás disertando o bien asistiendo a una reunión importante.

4. Escribe un titular que destaque

Tu titular no tiene que ser un puesto de trabajo o empresa, de hecho, especialmente si está buscando trabajo, no debería serlo. En su lugar, usa ese espacio para mostrar tu especialidad,y tu propuesta de valor. Puedes poner por ejemplo Programador full stack o Programador Front End, SEO, especialista en marketing digital etc.

De esa forma aparecerás más frecuentemente en las búsquedas de los reclutadores.

5- No malgastes el espacio de resumen

Idealmente, tu resumen debe tener entre 3 y 5 párrafos cortos, preferiblemente con una sección con viñetas en el medio. Debes guiar al lector a través de tus pasiones laborales, habilidades claves, calificaciones únicas y una lista de las diversas industrias a las que has estado expuesto a lo largo de los años.

Incluye en tu resumen cada aspecto de tu historia laboral y tus verdaderas pasiones de una forma cálida que genere empatía en quien las lea. Trata de omitir las palabras que están de moda en el mundo laboral como innovador, experto, ninja y coloca palabras más reales que acerquen en lugar de espantar a tus lectores.

Relacionado

Compartir