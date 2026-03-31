Congreso exhorta a instancias federales y estatales a vigilar y garantizar precios en gasolina y combustibles (16:45 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 31 de marzo. El Congreso del Estado aprobó, de Urgente y Obvia Resolución, un Punto de Acuerdo presentado por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, mediante el cual se exhorta a diversas instituciones federales y estatales a fortalecer acciones de supervisión y coordinación, con el objetivo de garantizar que los precios de la gasolina y el diésel se mantengan justos y en beneficio de la economía de las familias oaxaqueñas.

El exhorto establece que la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Benito Juárez, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), deberá intensificar operativos de supervisión, verificación y vigilancia en estaciones de servicio en todo el territorio estatal, a fin de prevenir incrementos injustificados y sancionar prácticas abusivas.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Energía (Sener) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) a reforzar, de manera coordinada, los mecanismos de supervisión del mercado de combustibles, con el objetivo es asegurar que los estímulos fiscales aplicados se reflejen efectivamente en precios accesibles para la población.

De igual forma, a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (Sedeco) para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve en la vigilancia del comportamiento de los precios y promueva mecanismos de coordinación interinstitucional que garanticen que los permisionarios, distribuidores y expendedores actúen con responsabilidad social, apego a la legalidad y compromiso con la economía local.

Las y los promoventes destacaron que actualmente existe un acuerdo voluntario con el sector gasolinero para mantener estables los precios de los combustibles, particularmente en el caso de la gasolina magna, cuyo costo se ha sostenido por más de un año sin incrementos. Respecto al diésel, se informó que, pese a presiones derivadas del alza internacional del petróleo, se ha logrado mantener un precio promedio de 28.28 pesos por litro, evitando que alcance costos superiores de hasta 35 pesos, gracias a medidas como la disminución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

En este contexto, se subrayó que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, continúa trabajando en coordinación con el sector energético para lograr reducciones adicionales, incluyendo la revisión de precios en terminales de Pemex, con el propósito de evitar afectaciones económicas mayores en la vida cotidiana de la población.

También enfatizaron que el tema de los combustibles impacta directamente en el costo de vida, al incidir en el transporte, la distribución de alimentos y las actividades productivas, por lo que resulta indispensable la intervención interinstitucional para garantizar condiciones justas en el mercado local.

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