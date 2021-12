Congreso de Oaxaca reafirma compromiso de legislar por el bien de la ciudadanía (18:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 19 de diciembre. De manera completa, participativa y responsable, el Congreso de Oaxaca aprobó el acuerdo referente al Proyecto de Presupuesto de Egresos, por la cantidad de 83 mil 808 millones 199 mil 57 pesos para el Ejercicio Fiscal 2022.

La congresista Mariana Benítez Tiburcio, presidenta de la Mesa Directiva, expresó que desde el recinto parlamentario todas las fuerzas políticas representadas aprobaron el paquete económico 2022. “Celebro la convergencia de visiones de todas las expresiones políticas que permitirán que Oaxaca tenga el presupuesto necesario para atender las necesidades y prioridades públicas”.

“Las y los diputados de manera responsable dando un debate serio, cumplimos con nuestro deber legislativo para darle al pueblo de Oaxaca un presupuesto que guiará puntualmente el ejercicio del gasto público en el 2022, un presupuesto transversal con perspectiva de género y fortalecimiento al sistema de salud. Como representantes populares estaremos vigilantes de su correcta aplicación, transparencia y rendición de cuentas”.

A nombre de la presidencia de la Mesa Directiva, Benítez Tiburcio, expresó su reconocimiento a las y los integrantes de la 65 Legislatura por su compromiso con Oaxaca.

Por su parte, la vicepresidenta de esta mesa, Yesenia Nolasco Ramírez, mencionó que es prioridad la atención de las poblaciones más necesitadas, “después de un exhaustivo análisis aprobamos esta propuesta con el objetivo de reasignar recursos en las distintas áreas, principalmente en los rubros que afectan a los grupos vulnerables en beneficio a los intereses de las y los oaxaqueños”.

La parlamentaria Miriam de los Ángeles Vásquez, también integrante de la Mesa Directiva, dio a conocer que “mi voto a favor no fue ni será una concesión para que existan omisiones o incumplimiento en las metas trazadas de la administración pública para el año 2022, esta LXV Legislatura está llamada a no ser tolerante con los excesos del pasado, estamos a prueba y no podemos fallar”.

En este tenor, la congresista Haydeé Irma Reyes Soto expresó, “en el Presupuesto de Egresos 2022, el Congreso fortaleció al Fondo Municipal de Participaciones, con 210 millones de pesos adicionales, no es suficiente para los 570 municipios de Oaxaca, pero es un avance que suma”.

Por último, la representante popular Ysabel Martina Herrera Molina dijo, “con esta aprobación reiteramos nuestro compromiso de legislar siempre por el bien de la ciudadanía”.

