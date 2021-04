Confirman muerte del rapero DMX; tenía 50 años (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de abril. El cantante Earl Simmons, conocido artísticamente como DMX falleció este viernes a los 50 años en un hospital al norte de Nueva York, informó su abogado.

El rapero fue ingresado la semana pasada tras sufrir un infarto, a un nosocomio de la ciudad de White Plains, condado de Westchester, al norte de Nueva York.

Su abogado, Murray Richman indicó que recibió una llamada el 3 de abril, en el que se le informó del infarto de Simmons, pero “no sé qué lo causó”, indicó ese día.

DMX pasó varios días en situación crítica, al grado de requerir soporte vital; durante su convalecencia fue vistado por alguno de sus 15 hijos, familiares, y amigos. Indicó Richman al New York Post.

DMX fue uno de los raperos más exitosos de los años 90 y a inicios de 2000, tiempo en el que vendió millones de copias de sus primeros cinco discos, los que debutaron en el 1 del Billboard, un récord en ese tiempo.

El cantante preparaba un nuevo álbum con colaboraciones de Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, Snoop Dogg o Usher, según ha trascendido. Entre sus sencillos más conocidos están “X Gon Give it To Ya” -editado en 2003-, con más de 416 millones de reproducciones en Spotify; “Party Up (Up in Here)” o “Where the Hood At”.

Al momento, personalidades de la música como Eminem o Ice-T, han expresado sus condolencias en redes sociales.

