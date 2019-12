Confirma Fiscalía muerte de un AEI y cuatro heridos durante ataque cuando trasladaban a “La Bestia” (19:35 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de diciembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), abrió una carpeta de investigación por el ataque armado perpetrado contra integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), ocurrido la tarde de este 23 de diciembre en inmediaciones de la agencia Vicente Guerrero, Villa de Zaachila y reitera su firme compromiso de aplicar todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables de este artero hecho.

Como resultado de este atentado, la Institución de procuración de justicia confirmó el fallecimiento de R. A. L. C., integrante de la Agencia Estatal de Investigaciones quien perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Asimismo, de manera preliminar se reportan tres personas heridas del sexo masculino identificadas como C. A. A., J. C. R., y el Policía Ministerial A. T. G., elemento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, además de una persona más del sexo femenino identificada como T. C. H. L., quienes reciben atención medida especializada.

De acuerdo con la carpeta de investigación 44317/FVCE/ZAACHILA/2019, los hechos ocurrieron este 23 de diciembre, alrededor de las 15:15 horas, cuando integrantes de una probable célula criminal atacaron el convoy que transportaba a J. B. B. M, alias “La Bestia”, “La Vaca” o “El Animal”, quien sería trasladado al estado de Tamaulipas, en cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra por el Juzgado de Primera Instancia Penal con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por los delitos de homicidio calificado y delitos cometidos contra servidores públicos.

Sin embargo, al apoyar el traslado que efectuaban los policías de investigación del estado de Tamaulipas, se suscitó el ataque que dejó como saldo la muerte del integrante de la Agencia Estatal de Investigaciones y cuatro personas más lesionadas.

Luego de este atentado, la Fiscalía General del Estado realiza diversas diligencias que aporten datos precisos para la identificación y ubicación de los agresores, a lo que se suman diversas actuaciones de la AEI y una serie de dictámenes periciales.

La Institución de procuración de justicia expresa que bajo ningún motivo y por ninguna circunstancia, la Fiscalía General dejará de aplicar la ley con firmeza y sin distingo contra quienes resulten responsables de este hecho.

