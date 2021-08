Conectividad para preservar nuestra cultura y lenguas indígenas (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de agosto. Gracias a nuestras lenguas conocemos nuestra historia y tradiciones, pero también nuestros derechos y obligaciones; podemos crear, crecer y prosperar dentro y fuera del mundo digital. No obstante, una parte considerable de la riqueza lingüística que existe en México (más de 7 millones de personas hablantes) es especialmente vulnerable. Al no enseñarse en las escuelas ni emplearse en las esferas públicas, las lenguas indígenas están en riesgo de desaparecer.

Jesús Miguel Ambrosio, Técnico de Servicio en AT&T México, vive esta diversidad lingüística de primera mano. Originario de la Sierra Norte de Oaxaca, Jesús aprendió español hasta que empezó a ir a la escuela. En su familia, la comunicación era en zapoteco, algo que mantiene hasta el día de hoy con ellos a través de llamadas y mensajes.

Jesús demuestra el gran orgullo que siente por su primer idioma al usarlo siempre que puede en su día a día y al enseñarles a otras personas, amigos o familiares, que aún no lo dominan. Asimismo, ha tenido la iniciativa de brindar atención en zapoteco a los clientes de AT&T que lo requieren.

“En la tienda me he encontrado con personas de la Sierra de Oaxaca. A veces noto que tienen dificultad al comunicarse con los ejecutivos”, cuenta Jesús. “Entonces me acerco y les comento que soy también de allá, los saludo en zapoteco y me gano su confianza”.

A la par de sus labores, Jesús está en proceso de titularse y, como parte de su proyecto de titulación, está desarrollando una app para traducir del zapoteco al español e inglés.

“La tecnología puede ayudar para que las personas aprendan estas lenguas o que, por lo menos, conozcan algunas palabras esenciales. Con esta app quiero contribuir a que en Oaxaca no se pierda una lengua más”, comenta Jesús. “La tecnología está cambiando todo; creo que es el mejor método para que los jóvenes aprendan las lenguas de forma más rápida y eficiente, porque ya están familiarizados con todas estas nuevas herramientas”.

Por su parte, Ana Contreras Domínguez, Promotoras de Ventas en AT&T México, ha visto cómo en su comunidad en Macho de Agua, Michoacán, los jóvenes están retomando el aprendizaje de una de las lenguas regionales: el mazahua.

“Para mí, es muy importante que mis hijos se sientan orgullosos de sus raíces y crezcan amando a su país y su tierra. Por eso asisten a una escuela trilingüe donde les enseñan mazahua, español e inglés”, comenta Ana. “Sus profesores les hablan de nuestra cultura, les inculcan valores, les muestran cómo cuidar de la naturaleza y preservar nuestra lengua y tradiciones”.

Si bien la escuela es un gran avance hacia la conservación de estos idiomas, Ana reflexiona sobre el trabajo que queda por hacer en cuanto a la concientización, ya que algunas personas no perciben el valor de la educación que ofrecen en la escuela de su comunidad.

“A mis hijos siempre les digo que enseñen la lengua mazahua adonde vayan para que más personas la conozcan”, afirma. “Si todo ese conocimiento de nuestros pueblos indígenas se difundiera, creo que las personas comenzarían a tomar en cuenta a las comunidades y sus tradiciones”.

