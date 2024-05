Condena candidata a diputada de Fuerza y Corazón por México del distrito de Xoxocotlán asesinato de su colaborador (10:45 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 3 de mayo. Un colaborador de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la diputación local del Distrito XV Jarumy Méndez Reyes fue asesinado por personas desconocidas en Santa Cruz Xoxocotlán.

Los hechos se dieron la noche del pasado miércoles cuando se reportó la ejecución de un hombre identificado como Carlos Alberto M.F., sobre calle Redención esquina con la avenida Las Américas de la colonia La Paz perteneciente al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

Este día, la aspirante a la diputación local con cabecera en ese municipio, conurbado a la capital oaxaqueña, Jarumy Méndez Reyes, a través de un video que circuló en sus redes, condenó el lamentable hecho.

“Lamento profundamente este suceso, lo condeno y exijo a las autoridades esclarezcan los hechos y den con los culpables, la alarmante crisis de inseguridad que vivimos en México merece una atención inmediata”, expresó la candidata.

En días previos, Méndez Reyes, había denunciado que su distrito con cabecera en Santa Cruz Xoxocotlán, era de riesgo alto, extremo, dijo que habían realizado un análisis de riesgo en torno al distrito en el que está compitiendo por la candidatura, “el resultado fue que es un distrito con un riesgo alto, extremo”, indicó, al tiempo de pedir visualizar la violencia hacia las mujeres.

Recordó que a lo largo de todo México diversos candidatos y candidatas han sido asesinados, “En mi caso no tengo miedo, pero es importante poner el tema sobre la agenda, el riesgo más alarmante que existe es que el crimen organizado esté involucrado en nuestra elección no queremos un México con miedo, no queremos un México con tanta inseguridad”, manifestó en conferencia de prensa acompañada de la líder estatal Perla Woolrich Fernández.

Ante los hechos, la candidata envió sus condolencias a la familia de su ex colaborador de quien dijo, ”me entero a través de los medios de comunicación que el señor Carlos fue víctima de un lamentable acontecimiento que le arrebató la vida, estuvo colaborando como voluntario en mi campaña y desde hace algunos días ya no se había presentado a colaborar”.

Agradeció a todas las personas que se han preocupado por su integridad a través de mensajes y llamadas, “quiero comentarles que he realizado mis recorridos en paz y en tranquilidad, el llamado es a que construyamos juntos un México en paz y sin miedo”, finalizó.

Sobre los hechos en donde su colaborador fue asesinado se dio a conocer que los responsables habrían sido tres individuos que viajaban en una motocicleta quienes tras dejarlo herido de gravedad huyeron del lugar.

