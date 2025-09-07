Concluye en paz y con gobernabilidad elección de autoridades municipales por SNI en Santiago Amoltepec

Oaxaca de Juárez, 7 de septiembre. La Secretaría de Gobierno (Sego) informa que ha concluido en un clima de paz y gobernabilidad la segunda asamblea para la elección de autoridades municipales por el régimen de Sistemas Normativos Internos (SNI) para el periodo 2026-2028 en Santiago Amoltepec.

En la segunda de tres asambleas fue ratificada la planilla de Alexis Torres Ramírez, con un total de mil 444 votos; de esta manera, se culminó este proceso de elección.

Para garantizar la seguridad y gobernabilidad en esta región, se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia Estatal de Investigación y la Coordinación de Delegados de Paz.

Con ello se ratifica el compromiso del Gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz, para garantizar la paz social en todos los procesos electorales de SNI.

