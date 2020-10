Concilia Ayuntamiento de Oaxaca en conflictos vecinales a solicitud de partes afectadas (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. Con el firme compromiso de continuar atendiendo las peticiones y solicitudes de la ciudadanía durante la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través del Juzgado Contencioso Administrativo de la Alcaldía Municipal, continúa brindando el servicio de justicia restaurativa mediante la conciliación, atendiendo de manera gratuita las solicitudes ciudadanas.

El Alcalde Municipal, Hugo López Hernández, señaló que durante la contingencia se han presentado 22 solicitudes vía telefónica y por medios electrónicos, logrando así una atención más eficiente, pues a través de estos medios el personal a cargo brinda a la ciudadanía información sobre los requisitos y agendan citas para que los interesados se presenten en las oficinas que ocupa la Alcaldía Municipal a realizar su comparecencia e iniciar así el procedimiento formal.

Mencionó que las situaciones más comunes por las que la ciudadanía ha solicitado el servicio de conciliación se engloban en tres rubros principales: problemas de límites de propiedad con predios colindantes, problemas de filtración de agua ocasionados por construcciones colindantes y problemas derivados por diferencias entre vecinos.

El Alcalde Municipal destacó que, en dos de las solicitudes recibidas, dada la naturaleza y trascendencia del conflicto, excepcionalmente el personal a cargo tuvo que realizar visitas a domicilios para efecto de buscar la conciliación entre las partes y en consecuencia la firma del convenio respectivo.

Dijo, además, que gracias a la actuación del personal responsable de efectuar el trámite se atendió la solicitud de un ciudadano que por años había tenido problemas de filtración en su vivienda, ocasionados por la mala colocación de un techado en el predio colindante, logrando que las partes involucradas en el conflicto, voluntariamente, firmaran un convenio de conciliación para dar solución a la problemática que se presentaba.

Es importante mencionar que algunas de las razones por las que ciertos asuntos no pueden ser solucionados a través del servicio de conciliación es porque los solicitantes no cuentan con los requisitos exigidos por la Ley de Mediación o bien porque la parte complementaria no acepta este procedimiento voluntario, lo que deja a la autoridad municipal jurídicamente imposibilitada para resolver la problemática mediante dicho procedimiento; sin embargo, de ser procedente, el servicio de conciliación ofrece a la ciudadanía ciertas ventajas, como lo son el ahorro del tiempo, desgaste físico y económico que conlleva un procedimiento jurisdiccional y/o netamente administrativo según sea el caso, cumpliéndose así su objetivo que es ser un medio alternativo de solución de controversias.

Las personas interesadas en iniciar un procedimiento de conciliación pueden ponerse en contacto al número 9512042649, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00. Los únicos requisitos con los que debe contar el o la solicitante son: nombre y domicilio de la persona o personas con quien se pretende buscar la conciliación.

Compartir