“Con Pegasus espiaron a mi esposa, a mis hijos y hasta a mi cardiólogo”, acusa AMLO (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de julio. Luego de que se diera a conocer que gobiernos anteriores habían usado el software Pegasus para intervenir 15 mil teléfonos celulares de mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que él y sus cercanos fueron víctimas del espionaje masivo.

Durante su conferencia mañanera de este martes, 20 de julio, el mandatario acusó que alrededor 50 personas cercanas a él fueron espiadas con el malware creado por la empresa israelí NSO, entre ellas familiares y hasta médicos.

“Desde luego me espiaban, pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno hasta el cardiólogo que me atiende. Fueron 50 personas cercanas a mi, pero eso no sólo era en mi caso, eran periodistas, era a todos”, aseveró.

López Obrador aseguró que gobiernos anteriores destinaban recursos del presupuesto para el espionaje, situación que era bien sabida en el ámbito político, sin embargo, afirmó que esto es algo nuevo para la sociedad civil.

“Se dio a conocer que se contrataba a una empresa, creo que israelí, Pegasus, para espiar, y esto pues se sabe pero en la llamada ‘sociedad política’ y yo quiero que lo sepa todo el pueblo, que se destinaba dinero del presupuesto para contratar servicios de espionaje y se espiaba a todos los dirigentes de oposición, se espiaba a periodistas y a muchísima gente”, dijo.

Por otro lado, el presidente de México aseguró que el Gobierno Federal ya no realiza labores de espionaje, pues “ a nadie se le limitan sus libertades”.

“Esto no sucede, el Gobierno no espía a nadie, lo opositores no son espiados, no hay censura para los medios de información. A nadie se le limitan sus libertades”, enfatizó.

Además, afirmó que si existe el contrato de Pegasus “hay que cancelarlo o no creo que exista, pero de todas maneras hay que hacer la revisión y de lo que no tengo duda es de que nosotros no espiamos a nadie, por eso somos distintos”.

Información de:https://www.radioformula.com.mx/

