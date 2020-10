Con la leyenda “No se vende” ciudadanos adheridos al Consejo por la Defensa del Cerro del “Crestón” exigen proteger esta zona (13:40 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. Ciudadanos que defienden uno de los “pulmones” de Oaxaca, subieron esta mañana al cerro del “Crestón” para colocar la leyenda “No se vende” para mostrar su repudio a la supuesta venta por parte del municipio de una parte de esta zona.

Adheridos al Consejo por la Defensa del Cerro del “Crestón”, señalaron que sería grave la destrucción de esta área en el supuesto caso de que fuera vendido pues representa uno de los pocas zonas verdes que le quedan a la capital, en su caso dijeron debe ser protegidas por las autoridades y la sociedad en general para heredarle un mejor ambiente a los futuros ciudadanos de Oaxaca.

“Por amor a nuestro estado y en específico al “Cerro del Crestón”, vamos a seguir en la lucha, el interés es genuino por proteger nuestras áreas verdes, hacemos un llamado a la ciudadanía que se siga sumando a esta defensa”, señalaron.

Tras realizar esta acción en el Cerro del Crestón, la personas se reunieron en la fuente de las Ocho regiones para partir en marcha pacífica gritando consignas como: “El Cerro del Crestón no se vende”, “ No se vende, no se vende”.

Con una manta, exigieron la creación de una Fiscalía ambiental que se encargaría de la protección de zonas y áreas verdes, además de exigir que la autoridad municipal encabezada por el edil Oswaldo García Jarquín que no pueda vender este espacio.

Sin embargo, en días pasados a través de la oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento capitalino emitieron un comunicado en donde señalaban que grupos de personas desinformaban a la sociedad quienes afirmaban que se pretende vender el Cerro del Crestón, lo que nunca estuvo en la propuesta del presidente Oswaldo García Jarquín.

El terreno al que se refiere la iniciativa presentada al Cabildo fue desincorporado del patrimonio municipal en 2014, mide 2,911.90 metros cuadrados y se ubica sobre la avenida José Murat de “Colonias unidas de San Jacinto”, en la parte alta del fraccionamiento Rincones de Xochimilco.

En dicho comunicado destacaron que en ningún momento el Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, planteó la propuesta de fraccionar el Cerro del Crestón como erróneamente lo han afirmado algunos personajes de la sociedad civil.

El predio en mención no es parte de la reserva ecológica y se ubica en la avenida José Murat, en la parte alta del fraccionamiento Rincones de Xochimilco, tampoco es de 3 mil hectáreas como lo afirmó el regidor Pavel Renato López a un medio nacional; la superficie es de apenas 2,911.90 metros cuadrados, con medidas 64.7 metros al norte, 70.99 metros al sur, 42.58 metros al oriente (colindante con el Fraccionamiento) y 43.27 metros al poniente (colindante con la avenida José Murat).

El municipio expresó que los recursos que se pudieran obtener de una eventual venta sería destinado al fortalecimiento de la partida presupuestal número 26111 correspondiente a combustibles, lubricantes y aditivos, de la Dirección de Servicios Municipales y Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, respectivamente, para que ambas, garanticen la continuidad de prestar los servicios públicos más importantes que brinda el Ayuntamiento.

