Con inversión superior a 10 mdp, Santa Lucía del Camino equipa a su policía municipal y lo convierte en la mejor pagada en todo el estado (20:45 h)

Dario Nolasco

Santa Lucía del Camino, Oax. 22 de abril. Con la premisa de que la seguridad, tranquilidad y paz de las familias de Santa Lucía del Camino siempre serán la prioridad para su Administración, el edil Juan Carlos García Márquez hizo la entrega de dos patrullas Interceptor Police, cinco motopatrullas 450 MT Low Fender y uniformes de la marca 5.11 a los elementos de la Policía Municipal.

Con ello y la dotación de más de 3,500 artículos policiales, que suman una inversión superior a los 10 millones de pesos, el municipio que encabeza dignifica la labor de los uniformados que dirige el capitán en retiro René Vázquez

Ante la presencia del Fiscal general del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, García Márquez señaló que es importante que los ciudadanos sepan en qué se están invirtiendo los recursos, “por eso tenemos que hacerlo público, para que los ciudadanos sepan con qué cuenta su policía municipal y que se está haciendo a nivel estatal para trabajar el problema de la inseguridad que hemos vivido durante muchos años y que ha sido una lucha constante de hombres y mujeres que han estado en servicio de la seguridad pública en Oaxaca”.

Reconoció que el tema de la seguridad, no es un tema sencillo, es un tema que lleva sus riesgos, sus compromisos y sus grandes responsabilidades, “ es un gran esfuerzo el que se ha hecho en nuestro estado a partir de la administración de nuestro amigo gobernador del estado Salomón Jara quien ha tenido el interés de sacar adelante y de cumplir los retos que tenemos en materia de seguridad en todos los Valles Centrales, en los 25 municipios que tienen mayor alta incidencia delictiva”, aseveró el edil.

Agradeció la presencia del Comisionado de la Policía Estatal Francisco Santiago y del Coordinador de la Agencia Estatal De Investigaciones (AEI), Jaciel Vásquez Castro, dos ejemplos claros de que cuando se toma en serio la carrera policial con responsabilidad y compromiso se puede tener una carrera brillante y próspera, como lo han hecho ambos personajes quienes iniciaron desde abajo y hoy están al frente de dos corporaciones muy importantes.

“También agradezco la colaboración de nuestra compañera y amiga, la diputada Daniela Taurino que se encuentra aquí presente, quien ha sido gran aliada en el Congreso para los temas que le interesan a Santa Lucía del Camino, una mujer con seriedad, una mujer con compromiso y con experiencia, con una gran trayectoria en el servicio público a pesar de ser muy joven”.

Agradeció también a sus Concejales “porque sin su apoyo no hubiese sido posible lograr los avances que hemos tenido a pocos meses de esta administración, hoy nos encontramos ya para entregar en equipo táctico, uniformes siempre ha sido una de nuestras estrategias la inversión en materia de seguridad”.

Recordó que desde el año 2022 que encabezó el proyecto de Santa Lucía del Camino, invirtieron sin precedentes al tema de la seguridad, uniformes de calidad, arcos de seguridad centro de control y comando, remolques tácticos, adiestramiento para la policía, placas de identidad, chalecos antibalas, gorras y todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad.

Dijo que no solo se trata de entregar por entregar, sino que los uniformes cumplan con los estándares nacionales e internacionales de calidad en materia de seguridad, por eso hoy hicieron entrega de uniformes de la marca 5.11, que cumplen con todas las normas de seguridad y de calidad en estándares de uniformes policiacos.

Esto, aunque representa un mayor gasto, manifestó que, “tener policías dignos y bien uniformados va a llevarnos por buen camino y lo vamos a seguir haciendo, la inversión en el tema de seguridad es lo que ha llevado mejores estándares a Santa Lucía del Camino”.

Expresó que el recurso del Fondo 4, siempre había llegado año con año, en todas las administraciones en Santa Lucía del Camino, sin embargo, no se había dado este tipo de inversiones por la sencilla de que ese dinero iba a parar a los bolsillos de los ex presidentes municipales, “y tengo que decirlo con todas sus letras, hemos hecho denuncias públicas de los desfalcos que ha tenido Santa Lucía del Camino y vamos a seguir denunciando y le vamos a dar continuidad a esas denuncias porque queremos que se haga justicia, porque queremos que aquellos que laceraron el presupuesto público regresen lo que se robaron o paguen con cárcel, no nos vamos a detener y vamos a actuar hasta las últimas consecuencias”.

Por ello, este día su Administración hizo la entrega de 5 motopatrullas 450 cm³, 2 patrullas de la marca Interceptor Police que fueron adaptadas y equipadas con tecnología, internet satelital, cámaras, computadoras portátiles de uso rudo especiales para este servicio y que están enlazadas a la plataforma México, por lo que se contará con la base de datos de vehículos con reporte de robo de la Fiscalía del Estado, que servirán para hacer detenciones importantes en la municipalidad.

García Márquez informó también la incorporación de manera formal a la policía de Santa Lucía del Camino, del policía Lobo y Luna, 2 caninos un pastor Belga, y una Holandés adquiridos siendo cachorros hace 18 meses y a que a partir del día uno tuvieron un curso intensivo de 18 meses con un instructor certificado, y hoy están ya calificados para la detección de armas, drogas y explosivos y en defensa en el caso de que algún ciudadano sea atacado, y que van a servir de gran utilidad acompañando a la corporación.

De igual manera, el edil indicó que no solo se trata de inversión en equipamiento, “hemos creído firmemente que el valor fundamental de una corporación es el recurso humano, se ha tenido la policía de Santa Lucía y muchas policías en un abandono tremendo, que no es excusa pero siempre un policía mal pagado y mal equipado se va a prestar a la corrupción con mator facilidad.

Se trata, recalcó García Márquez, de tener elementos bien pagados, se trata de tener elementos capacitados y organizados, “pero también tenemos que castigar y tener que enfrentar las consecuencias cuando nos equivocamos, así lo ha hecho la policía de Santa Lucía del Camino cuando ha cometido algún error cuando han cometido algún error cuando han cometido algún delito se les ha enfrentado a la justicia y así va a continuar porque el traer un arma y un uniforme no nos da derecho a abusar de la autoridad que se nos otorga”.

Por ello, hizo el anuncio de que a partir de esta fecha y con la finalidad de continuar en la ruta de tener la mejor policía municipal del estado, la policía municipal de Santa Lucía se va a convertir en la mejor pagada de todo el estado, ahora el policía “raso”, certificado va a ganar 7 mil pesos quincenales, “un total de 14 mil pesos mensuales a cada uno de nuestros elementos certificados que cumplan con este requerimiento, -la Certificación-, qué es tan importante para la portación de arma de fuego y cumplir los lineamientos que el estado nos obliga”, subrayó el edil.

Este incremento de 4 mil pesos, es un incentivo más para aquellas y aquellos compañeros que hoy ganan 10 mil pesos, significa un aumento de del 30 % convirtiéndose con ello en la policía municipal mejor pagada de todo el estado de Oaxaca.

