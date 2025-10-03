Con entrega Pergamino reconocen elementos culturales y técnicas identitarios para elaborar barbacoa de res y niño envuelto en Zaachila (19:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 2 de octubre. El Congreso del Estado entregó a autoridades de la Villa de Zaachila el Pergamino que contiene el Decreto 772, mediante el cual, se reconocen como elementos culturales identitarios materiales e inmateriales los conocimientos y técnicas empleados en la elaboración de la barbacoa de res y el niño envuelto.

Esta acción responde al compromiso del Poder Legislativo en valorar, difundir y proteger las tradiciones que conforman la identidad cultural de Oaxaca.

Durante su intervención, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Benjamín Viveros Montalvo, destacó que este acto representa el compromiso del Congreso Local con la preservación de la memoria viva de los pueblos originarios.

Dijo que estos platillos son expresión de identidad, encuentro y celebración, además, de ser un testimonio de que la cocina representa espiritualidad y patrimonio. De ahí la importancia, refirió, de proteger la soberanía y la diversidad que pertenece a la entidad.

Por su parte, el legislador César David Mateos Benítez, señaló que este logro constituye un paso fundamental para salvaguardar el legado de las comunidades.

“Estos platillos son una tradición transmitida de generación en generación, por ello esta acción implica garantizar la preservación de su técnica ancestral y dar certeza de que su origen pertenece a este pueblo de Oaxaca”, expresó.

Por su parte, el presidente municipal de la Villa de Zaachila, Ernesto Vargas López, sostuvo que esta iniciativa surgió de la petición de las y los habitantes de la comunidad, con el respaldo de las autoridades municipales.

“Es motivo de orgullo ver este decreto materializado, porque se trata de un reconocimiento justo a nuestra gastronomía y cultura. A partir de ahora, cada vez que se presente este platillo, deberá mencionarse que es auténtico de nuestro municipio”, puntualizó.

En el marco de este acto protocolario se realizó una muestra gastronómica en la que participaron barbacoyeras y barbacoyeros de esta demarcación de los Valles Centrales, quienes ofrecieron a las personas asistentes una degustación de este platillo tradicional.

En esta actividad estuvieron presentes las legisladoras Melina Hernández Sosa, Analy Peral Vivar, María Francisca Antonio Santiago, Tania López López y el diputado Mauro Cruz Sánchez, así como habitantes y autoridades municipales de la Villa de Zaachila.

