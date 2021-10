Con bloqueo, UNDECI exigió obras en Santiago Juxtlahuaca (14:50 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 6 de octubre. Integrantes de la Unión Democrática de Pueblos y Comunidades Indígenas (UNDECI) en Juxtlahuaca, bloquearon la carretera local 85, a la altura de La Laguna Encantada, de San Sebastián Tecomaxtlahuaca.

Con el apoyo de vehículos, los manifestantes obstaculizaron el paso en la citada vía, desde alrededor de las 9:00 de la mañana.

El líder de la Unión Democrática, Ernesto Rufino Ramírez, señaló que aparte de la Mixteca, se manifestaron en Tuxtepec, Jalapa de Márquez, Cuicatlán, además de que realizaron un bloqueo y mitin frente a la Casa Oficial de Gobierno, en la capital del estado.

Indicó que dichas acciones son en el marco del primer aniversario de la organización y a un año de la muerte de Rufino Merino Zaragoza, pues a pesar de su ausencia esta organización sigue caminando.

Recalcó que para la UNDECI no hay obras de impacto social en el estado, ya que a pesar de que las autoridades han solicitado energía eléctrica, agua potable, pavimentación, entre otras cosas, no han tenido respuesta a sus peticiones.

“Se les olvida el compromiso que tienen con las comunidades y ciudadanos. Al final de cuentas la gente tiene que venir a las calles y hablarse al oído para que, de esta manera, hagan al menos una atención, la cual es demagogia. No hay realmente una atención que merece la ciudadanía y es por eso que la demanda es el atraso de las comunidades, la marginación que vivimos”,

Exigió a los funcionarios la reparación y mantenimiento de los diversos caminos, tanto de la región Mixteca y otros lugares del estado, que fueron afectados por las últimas lluvias que se presentaron.

Denunció que continúa la falta de personal médico y de enfermería, así como de medicamentos en las comunidades más lejanas.

“Las autoridades nos son atendidas, les cierran las puertas, vente otro día o fecha, cuando vemos que en las dependencias los trabajadores son del pueblo, tiene que atender a la gente. El gobierno dice no bloqueen, no marchen, no salgan a las calles y los vamos atender. Ahorita nosotros decimos dónde está ese gobierno, que dice que está cerca de la agente”, expresó.

El bloqueo a la altura de la Laguna Encantada, fue retirado alrededor de las 2 de la tarde, luego de que así se los ordenó el líder de UNDECI.

