Con bloqueo carretero, piden detención de edil de San Marcos Arteaga; lo acusan de abuso sexual (10:15 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax.. 3 de octubre. Habitantes de San Marcos Arteaga y el colectivo feminista Marea Verde Mixteca, protestaron para exigir avances de la carpeta de investigación iniciada en contra del presidente municipal con licencia, Leonardo Villanueva Sánchez, quien es acusado de cometer el presunto delito de abuso sexual a una trabajadora de la biblioteca de dicho municipio.

Los manifestantes bloquearon el Libramiento Norte y tomaron el Centro de Justicia, en la agencia Agua Dulce, de Huajuapan de León.

José Martínez del comité de San Marcos Arteaga, indicó que también solicitan que sea detenido y vinculado a proceso el munícipe, porque se aportaron las pruebas necesarias de su responsabilidad.

“Para que terminemos con el conflicto social que tenemos en San Marcos derivado de un presunto abuso sexual en contra de una trabajadora de la biblioteca de esta comunidad de San Marcos Arteaga”, refirió.

Por su parte, Valeria Palma, representante de Marea Verde Mixteca, agregó que también exigían la remoción de Lorena Ramírez Morán, de la Unidad Especializada en Género, de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, por presuntos actos de corrupción en el caso.

“Seguimos en la exigencia de justicia, la petición de las autoridades para que se agilice la carpeta de investigaciones, y también la destitución de la Fiscal, Lorena Ramírez”, insistió.

Dijo que las protestas iniciaron a las 10 de la mañana, y que serían retiradas hasta que el titular de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, Manlio Rigoberto Hernández Domínguez, los atendiera.

